جعجع لـ"الشرق الاوسط": نحن لسنا متمسكين بمرشحنا ولا ميشال معوض متمسك بترشيحه اذا...

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اعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع انعهم لا يريدون مجرد رئيس في المنصب، بل يريدون رئيساً يساهم في عملية الإنقاذ المطلوبة. وقال لصحيفة: الأمل أن يدرك هؤلاء ضرورة القيام بشيء ما. نحن لسنا متمسكين بمرشحنا ولا الأستاذ ميشال معوض متمسك بترشيحه، إذا كان ثمة بديل مقنع يوازيه في الصفات المطلوبة ويستطيع أن ينال أصواتاً أكثر".وعن قضية تأييد القوات لنصاب الثلثين لعقد جلسة انتخاب الرئيس واختلافه مع كلام البطريرك بشارة الراعي الأحد الماضي الذي دعا فيه لاعتماد النصاب العادي في جلسات الانتخاب اللاحقة، يؤكد جعجع عدم وجود خلاف مع البطريرك في هذا المجال لأنه "لا موقف نهائياً لنا في هذا الموضوع".ويعود جعجع للتأكيد على أن "الأمل الوحيد حتى إشعار آخر هو بالنواب الـ65 من غير محور الممانعة"، لكنه لا يتوانى عن إبداء أسفه كون "بعض النواب خيبوا الأمل بوقوفهم في الوسط". ويجزم بأن "التفاهم مع حزب الله والتيار الوطني الحر مستحيل، فنحن شهدنا ممارساتهم، ونعرف حقيقتهم.