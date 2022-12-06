حضر بوشكيان... ولكن ماذا سيفعل بقرادونيان؟! (نداء الوطن)

أوضح الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان أنّ "مشاركة الوزير جورج بوشكيان في جلسة مجلس الوزراء أتت مخالفة لتعليمات الحزب وتمنياته رغم كلّ الاتصالات التي جرت معه، إلّا أنّ الوزير، ولأسباب خاصة، التزم بقرار الرئيس ميقاتي والتحق بجلسة مجلس الوزراء".
وتحدّث بقرادونيان عن أكثر من اتصال أجري مع وزير الصناعة لثنيه عن المشاركة في الجلسة، وقال لصحيفة "نداء الوطن
": "أجريت من مكتبي اتصالاً به يوم الجمعة الفائت، قبل أن أعاود الكرّة أمس الأول أكثر من مرّة، كما فعل أعضاء من اللجنة المركزية، ثم اتصلت به صباح أمس، لكنه في النهاية قرّر الذهاب الى الجلسة، علماً أنني طلبت منه عدم المشاركة لأسباب مختلفة، أبرزها أنّه لم يحصل تشاور بين الأطراف السياسية كما كان يفترض في ضوء توافق الكتل النيابية خلال الجلسة النيابية التي خُصّصت لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، على عدم انعقاد الحكومة سوى في الحالات الطارئة التي تستدعي الاجتماع لقضايا يستحيل بتّها عن طريق اللجان الوزارية أو المراسيم الجوّالة. كذلك هناك سبل أخرى لمعالجة ملفات مرضى السرطان والكلى والأمراض المستعصية بعيداً من التصعيد".
وأضاف: "هذا هو موقفنا، وموقفنا كان متجاوباً مع موقف الكتل المسيحية وسيدنا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي".
وهل من إجراء سيتّخذه الحزب في حق الوزير"المخالف"؟ أوضح بقرادونيان بداية أنّ بوشكيان ليس حزبياً لكي تتّخذ إجراءات في حقّه، مستدركاً: "سندرس الموضوع بعدين منشوف شو بيصير".