صحف اليوم 06 كانون الأول 2022 - 01:16 06/12/2022 01:16:03 الاستحقاق الرئاسي في مرحلة جديدة مع حلول العام الجديد (الشرق الاوسط)

الاستحقاق الرئاسي في مرحلة جديدة مع حلول العام الجديد (الشرق الاوسط)

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاستحقاق الرئاسي, رئاسة الجمهورية, جوزيف عون,قائد الجيش ,الاستحقاق الرئاسي في مرحلة جديدة مع حلول العام الجديد (الشرق الاوسط)

LBCI News Lebanon





وتؤكّد المصادر لـ

الإعلان

كما تؤكّد المصادر السياسية، أنّ تقدّم اسم قائد الجيش مرشحاً لرئاسة الجمهورية، لا يعني أبداً أنّ المعارضة تخلّت عن تأييدها للنائب ميشال معوض، وهي ستحاول التعويض عن تراجعه، من خلال توسيع مروحة المؤيّدين له في جلسة الانتخاب الخميس المقبل، مع أنّ المؤشّرات تقول إنّ الجلسة ستنتهي كسابقاتها، وانعقادها يأتي من باب رفع العتب.

تراهن مصادر سياسية بارزة على أنّه مع حلول العام الجديد، سيُفتح الباب أمام دخول الاستحقاق الرئاسي في مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة الحالية، التي تشهد استمرار تعطّل انتخاب رئيس للجمهورية، وتمديد الشغور في سدة الرئاسة الأولى.وتؤكّد المصادر لـ "الشرق الأوسط" ، أنّ المرحلة المقبلة ستُعيد خلط الأوراق، مع تقدّم اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون، مرشّحاً لرئاسة الجمهورية، يحظى بتأييد إقليمي ودولي، من دون أن يعني ذلك تراجع حظوظ رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، على الرغم من أنّه لم يعلن ترشّحه رسمياً.كما تؤكّد المصادر السياسية، أنّ تقدّم اسم قائد الجيش مرشحاً لرئاسة الجمهورية، لا يعني أبداً أنّ المعارضة تخلّت عن تأييدها للنائب ميشال معوض، وهي ستحاول التعويض عن تراجعه، من خلال توسيع مروحة المؤيّدين له في جلسة الانتخاب الخميس المقبل، مع أنّ المؤشّرات تقول إنّ الجلسة ستنتهي كسابقاتها، وانعقادها يأتي من باب رفع العتب.

الإعلان