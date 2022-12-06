القرم لـ"نداء الوطن": تحركات موظفي الخلوي "تحرّكها السياسة"

فجأة قامت قيامة موظفي الشركتين المشغّلتين لقطاع الخلوي "ألفا" و"تاتش" ولم تقعد، فالنقابة كانت تعوّل على تحسين رواتب كل الموظفين البالغ عددهم 1400 موظف، بعد تحسّن جودة الإتصالات لفترة ثلاثة أشهر كما قال وزير الإتصالات جوني القرم إنطلاقاً من قاعدة "من دون زيادة التعرفة وتحسين الإتصالات لا يمكن تحسين وضع المستخدمين".
وأكّد رئيس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي مارك عون لـ"نداء الوطن"، فيما "نسبة 80% لم يطاولهم اي تحسّن في الرواتب ما يعني حصول استنسابية" كما قال . مشيراً الى أن "مطلبهم هو تطبيق عقد العمل الجماعي والذي ينصّ على زيادة الراتب، توفير الطبابة، وحصول "زودات" على الرواتب تعتبر من صلب الراتب، وترقيات ومكافآت أو Bonuses". علماً أن العقد الجماعي لا يتضمن تسديد نسبة 25% بالفريش من الراتب كما يتقاضون اليوم .
وحول تسديد تلك النسبة من رواتبهم بالدولار النقدي اعتبر عون "أنها منخفضة، إذ إن المؤسسات الخاصة باتت تعطي الموظفين نسبة 70% من رواتبهم بالدولار النقدي"، معرباً عن استمرارهم في الإضراب لحين تحقيق مطالبهم.
وأكّد وزير الإتصالات جوني القرم لـ"نداء الوطن
" أن تلك الترقيات حصلت في وقت غادر الشركتين 450 موظفاً فبدأ أداء المشغّلتين يتاثّر وأطلق الترقيات بناءً على دراسة تمّت للغاية وعلى أساس الكفاءات، إلا أن هذا الأمر تلته شكاوى أن نسبة 80% من الموظفين الذين تمت ترقيتهم هم من الطائفة المسيحية ومن "التيار الوطني الحرّ"... فأوقف الترقيات.
وقال القرم: "يمكن لوزير العمل حلّ النقابة وطلب انتخابات مبكّرة"، معتبراً أنه "ينقصهم النضج في تصرّفاتهم إذ انهم التقوا الوزير وأعلمهم أنه في الوقت الراهن لا يمكن ان يزيد الرواتب، اذ تمت قسمة سعر المبيع على 3 وعلى "صيرفة"، والدولار الرسمي سيرتفع الى 15 ألف ليرة وسيتقاضون الجزء الذي يتقاضونه باللولار وفق سعر 15 ألف ليرة في شهر شباط بدلاً من 8000 ليرة، وسيعاد النظر في تحسين الرواتب المنخفضة، فأعلنوا الإضراب في اليوم التالي"، معرباً عن استغرابه من تصرّفهم المفاجئ "وكأن تحرّكاتهم تُحرّكها السياسة".
**ولاحقا ردّت نقابة موظفي ألفا وتاتش على المقال... للاطلاع على بيان الرد إضغط هنا