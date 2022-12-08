انعقاد جلسة مجلس الوزراء: رسالة.. وتم الرد عليها (الأخبار)

نقل زوار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عنه قوله إن انعقاد جلسة مجلس الوزراء كان رسالة، وقد تم الرد عليها بشكل واضح ومباشر من دون مواربة أو لف ودوران كما يفعل آخرون، مع اعتياد التيار على رد فعل الحزب في حالات مشابهة، لجهة الانكفاء وعدم التعليق.
وتلفت مصادر في التيار إلى أن تجربة التحريض أو القصاص جربها خصوم التيار منذ عام 2006 على مرأى من الحزب ومسمعه، وهو يعرف جيداً أنها لا تقود مع التيار إلا إلى نتائج عكسية بالكامل.
واعتبرت مصادر مطلعة أنه لصحيفة "الأخبار
" أنه لا يُمكن أن يكون الموقف الحاد لباسيل مرتبطاً بانعقاد جلسة مجلس الوزراء فقط، بل كانت بالنسبة إليه محطة لإيصال رسالة بأن لا مجال للتشاور في ترشيح رئيس حزب المردة سليمان فرنجية وضرورة البحث في خيار آخر، وهو ما يمكن أن تتبلور بعض ملامحه في مناورة جديدة في جلسة اليوم.