صحف اليوم 08 كانون الأول 2022 - 02:51 08/12/2022 02:51:18 القرم لـ"الشرق الأوسط" عن إضراب موظفي شركتي الخليوي: سنلجأ للحلول القانونية

القرم لـ"الشرق الأوسط" عن إضراب موظفي شركتي الخليوي في لبنان: أنا بالنهاية مؤتمن على هذا القطاع وسنلجأ للحلول القانونية..

Lebanon, news ,lbci ,أخبار إضراب, الاتصالات,جوني القرم,القرم لـ"الشرق الأوسط" عن إضراب موظفي شركتي الخليوي في لبنان: أنا بالنهاية مؤتمن على هذا القطاع وسنلجأ للحلول القانونية..

LBCI News Lebanon



الإعلان

وأوضح القرم في تصريح لـ"



وقال: "أنا بالنهاية مؤتمن على هذا القطاع، ومصلحتنا كما يُفترض أن تكون مصلحة النقابة تنمية القطاع وليس ضربه، لذلك سنلجأ للطرق القانونية للحل؛ لأن ما يهمنا بشكل أساسي ضمان استمرارية المرفق العام".

اعتبر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن الرواتب التي يتقاضاها الموظفون في شركتي الخليوي منصفة جداً، مقارنة بباقي الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص، لافتاً إلى أن معدل راتب الموظف يبلغ 2500 دولار شهرياً، يتم دفع 25 في المائة منه بالدولار، وما تبقى بالليرة، وسيقبضها بعد شهر على أساس 15 ألفاً للدولار، هذا عدا أن كل الموظفين وعائلاتهم يحظون بتأمين درجة أولى، ويحصلون على مساعدات مدرسية تصل لـ8 آلاف دولار 20 في المائة نقداً وتقديمات أخرى كثيرة.وأوضح القرم في تصريح لـ" الشرق الأوسط " أن هناك مبلغ 3.75 مليون دولار يُصرف شهرياً على 640 موظفاً بين راتب وتأمين وتعويضات، ما يعني تخصيص مبلغ 5 آلاف دولار شهرياً لكل موظف، لافتاً إلى أن المطالبة اليوم بزيادات غير منطقية، خاصة أنه عاجلاً أم آجلاً فإن كل رواتب الموظفين سيتم تقاضيها بالكامل بالدولار.وقال: "أنا بالنهاية مؤتمن على هذا القطاع، ومصلحتنا كما يُفترض أن تكون مصلحة النقابة تنمية القطاع وليس ضربه، لذلك سنلجأ للطرق القانونية للحل؛ لأن ما يهمنا بشكل أساسي ضمان استمرارية المرفق العام".

الإعلان