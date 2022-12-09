صحف اليوم 09 كانون الأول 2022 - 01:04 09/12/2022 01:04:51 مصادر "حزب الله" لـ"الجمهورية": بيان الرّد على التيار "كاف وواف ونقطة على السطر"

حزب الله سيكتفي ببيان الرّد على "التيار الوطني الحرّ" على قاعدة انه "كاف وواف ونقطة على السطر"

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LBCI News Lebanon



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الى ذلك، رجّحت أوساط سياسية عبر "



واشارت الاوساط الى انّ جزءا اساسيا من الحساسية الزائدة لباسيل حيال "حزب الله" في هذه المرحلة يرتبط بالحسابات الرئاسية، وهذا ما دفعه الى الاستشعار بأنّ قرار الحزب بحضور مجلس الوزراء يَندرج في سياق الضغط عليه في الملف الرئاسي، الأمر الذي ينفيه "حزب الله" لأنه لا يحتاج إلى توجيه رسائل لإيصال موقفه الذي أبلغه الى باسيل مباشرة. سيكتفي حزب الله ببيان الرّد على "التيار الوطني الحرّ" على قاعدة انه "كاف وواف ونقطة على السطر"، كما أكد قريبون منه لـ"الجمهورية"، مُشددين على أنّ قرار الحزب بالمشاركة في جلسة مجلس الوزراء انطلقَ فقط من أسباب اجتماعية وإنسانية لا غير، ولم يكن يضمر أي استهداف للتيار أو لموقع رئاسة الجمهورية. وبالتالي، يجب أن تتم مقاربة موقفه بعيداً من "نظرية المؤامرة" التي لا مكان لها في حساباته.الى ذلك، رجّحت أوساط سياسية عبر " الجمهورية " ان يكون التباين الواسع في مقاربة الاستحقاق الرئاسي قد فاقَم هواجس باسيل حيال الحزب الذي لا يزال يتمسّك بخيار رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وإن يكن لم يُجاهر به بعد علناً.واشارت الاوساط الى انّ جزءا اساسيا من الحساسية الزائدة لباسيل حيال "حزب الله" في هذه المرحلة يرتبط بالحسابات الرئاسية، وهذا ما دفعه الى الاستشعار بأنّ قرار الحزب بحضور مجلس الوزراء يَندرج في سياق الضغط عليه في الملف الرئاسي، الأمر الذي ينفيه "حزب الله" لأنه لا يحتاج إلى توجيه رسائل لإيصال موقفه الذي أبلغه الى باسيل مباشرة.

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