144 مليون دولار أموال شركات الطيران المجمدة لدى السلطات اللبنانية (نداء الوطن)

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حذر إتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) من إرتفاع قيمة أموال شركات الطيران التي كانت مجمدة من الحكومات بنسبة 25% أي نحو 394 مليون دولار في الأشهر الستة الأخيرة. ويبلغ إجمالي الأموال المجمدة الآن نحو 2 مليار دولار.ويحتل لبنان المرتبة الرابعة بين الدول الـ27 التي تم تجميد إعادة أموال شركات الطيران إلى بلادها بمبلغ قيمته 144 مليون دولار.وفي السياق، أوضحت مصادر مطلعة لصحيفة "" أنه عادة تقوم شركات الطيران بتسعير وبيع التذاكر بعملة البلد الذي يتم بيعها فيه، ثم تحول العملات المحلية إلى العملة الأجنبية قبل أن يتم تحويلها إلى البلد الذي تعود إليه، وعندما لا تتمكن شركات الطيران في دول معينة من حيازة النقد الأجنبي الذي تحتاجه لتحويل عائدات عملتها المحلية، عندها تصبح الأموال "مجمدة" في الخارج.