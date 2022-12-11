11 كانون الأول 2022 - 01:30 11/12/2022 01:30:34

أحد نواب "التيار" لـ"الشرق الأوسط": القرار اتخِذ بعدم السير بترشيح فرنجية والمؤكد أننا لن نسير بميشال معوض