أحد نواب "التيار" لـ"الشرق الأوسط": القرار اتخِذ بعدم السير بترشيح فرنجية والمؤكد أننا لن نسير بميشال معوض

أقرّ أحد نواب "التيار الوطني الحر"، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"الشرق الأوسط
"، بأنهم مأزومون في الملف الرئاسي، مؤكداً أن "القرار اتخِذ بعدم السير بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والمؤكد أننا لن نسير بميشال معوض، وكل خيار آخر غير الورقة البيضاء التي كنا أول من لجأنا إليها سيكون غير جِدي في هذه المرحلة، ما دمنا غير قادرين على تأمين عدد الأصوات اللازم الذي يمكن أي مرشح من الفوز".
وقال المصدر: "سنحاول بلورة خيار جديد نلجأ إليه خلال الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الأسبوع المقبل، وإن كنا على ثقة بأن الخروج من هذا المأزق لا يكون إلا بالاتفاق والتلاقي مع بعضنا البعض".