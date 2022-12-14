لبنان يخشى تسلّم هبة القمح والفيول الروسية...والجالية اللبنانية في موسكو نحو التصعيد؟ (الاخبار)

علمت "الأخبار" أن الجالية اللبنانية في موسكو وبعض الروابط والجمعيات المعنية بالشأن اللبناني - الروسي تحضّر لسلسلة تحرّكات أمام وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الطاقة وهيئة الطيران المدني ومؤسسات أخرى، وصولاً حتى إلى قطع طريق المطار، احتجاجاً على استمرار توقّف الرحلات بين العاصمتين.
من جهة أخرى، وإلى جانب تبنّي لبنان مواقف معادية لروسيا في الأمم المتحدة وتتماشى مع الضغوط الغربية ضد موسكو، تعرض موسكو هبة أربعين ألف طن من القمح و25 ألف طن من المشتقات النفطية، بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإيكال الملف لوزارة الطوارئ الروسية، بحسب "الاخبار"
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وحتى الآن لا يزال لبنان يتردّد في استلام الهبة على ما تؤكّد مصادر السفارتين الروسية في بيروت واللبنانية في موسكو، من دون سبب وجيه سوى "الخضوع للإرادة الأميركية".