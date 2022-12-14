مصادر لـ"الجمهورية": جلسة رفع العتب غدًا قد تكون الأخيرة هذه السنة

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كشفت مصادر واسعة الإطلاع أنها كانت تعول على احتمال، ولو ضئيل، بإنجاز الإنتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة. وهذا ما حفز رئيس مجلس النواب نبيه بري على السعي إلى تنظيم حوار في هذا الشأن.ورجحت المصادر لصحيفة "" أن تكون جلسة رفع العتب لانتخاب الرئيس غدًا هي الأخيرة هذه السنة، متوقعة ألا يدعو بري إلى جلسة أخرى قبل العاشر من كانون الثاني المقبل لأن الفترة الفاصلة عن هذا التاريخ ستكون مزدحمة بالأعياد.وفي هذا السياق، أشارت مصادر "القوات اللبنانية" أن إلغاء الحوار الذي كان مقررًا غدًا خطوة إيجابية لأن الإنتخابات الرئاسية تندرج في السياق الإنتخابي وفقًا للدستور لا الحوار، مكررة دعوتها رئيس مجلس النواب إلى إبقاء الجلسات الإنتخابية مفتوحة.