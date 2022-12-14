هل ينضم المحامون إلى القضاة في إعلان الإضراب؟ (الجمهورية)

الإعلان

يعقد إجتماع مشترك طارئ في "بيت المحامي" في بيروت، دعا إليه كل من نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس ناضر كسبار وماري تريز القوال تحت عنوان البحث بما يسمى "الإعتكاف القضائي" والنتائج المترتبة على استمراره مفتوحًا من دون أي أفق منذ أشهر عدة، وما أدى إليه من تعطيل على مستوى العمل الحقوقي والعدلي وتجميد العمل في المحاكم كافة.وأفادت معلومات لصحيفة "" بأن هناك اقتراحًا يتم تداوله في أوساط المحامين ويقضي بأن ينضم المحامون إلى القضاة في إعلان الإضراب إستنكارًا لما تشهده هذه السلطة مما لم يعرفه لبنان من قبل ورفضًا للمماطلة في وضع حد له والفشل في معالجته على رغم من مجموعة الإقتراحات المتداولة حتى الأمس بين أكثر من موقع معني بالقضية.