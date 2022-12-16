صحف اليوم 16 كانون الأول 2022 - 01:47 16/12/2022 01:47:14 مصدر ديبلوماسي غربي لـ"نداء الوطن": المجتمع الدولي لن يقبل بتمييع التحقيق في ما حصل في العاقبية

مصدر ديبلوماسي غربي لـ"نداء الوطن": المجتمع الدولي لن يقبل بتمييع التحقيق في جريمة نتج عنها مقتل جنود أمميين في جنوب لبنان

Lebanon, news ,lbci ,أخبار اليونيفل,الجنوب,مصدر ديبلوماسي غربي لـ"نداء الوطن": المجتمع الدولي لن يقبل بتمييع التحقيق في جريمة نتج عنها مقتل جنود أمميين في جنوب لبنان

LBCI News Lebanon



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وختم الديبلوماسي الغربي بالإشارة إلى أنّه إذا كانت وراء الجريمة رسائل دموية معيّنة تستهدف تهديد عمل قوات "اليونيفل" فذلك ستكون له ارتدادات وتداعيات حتمية تتحمل المسؤولية عنها بالدرجة الأولى السلطات اللبنانية الرسمية باعتبارها المعنيّ الأول بالحفاظ على أمن وسلامة جنود حفظ السلام الدوليين المتواجدين بموجب قرار مجلس الأمن 1701 في جنوب لبنان.

شدد مصدر ديبلوماسي غربي لـ" نداء الوطن " على أنّ "المجتمع الدولي لن يقبل بتمييع التحقيق في جريمة كالتي حصلت ونتج عنها مقتل جنود أمميين في جنوب لبنان، بل سيبقى يتابع عن كثب نتائج التحقيقات حتى تسليم القتلة"، موضحاً أنّ وصف قيادي أمني في "حزب الله" الجريمة بالحادث غير المقصود لا يتطابق مع المؤشرات الأولية التي تفيد بأنّ الجريمة المرتكبة لم تكن وليدة غضب شعبي بل على العكس من ذلك بيّنت الأدلة والوقائع الميدانية والأمنية أنّ ما حصل كان كناية عن مطاردة متعمّدة للآلية الإيرلندية قام بها مسلّحون وعمدوا خلالها إلى تصويب نيران الرشاشات عليها مباشرةً بقصد القتل".وختم الديبلوماسي الغربي بالإشارة إلى أنّه إذا كانت وراء الجريمة رسائل دموية معيّنة تستهدف تهديد عمل قوات "اليونيفل" فذلك ستكون له ارتدادات وتداعيات حتمية تتحمل المسؤولية عنها بالدرجة الأولى السلطات اللبنانية الرسمية باعتبارها المعنيّ الأول بالحفاظ على أمن وسلامة جنود حفظ السلام الدوليين المتواجدين بموجب قرار مجلس الأمن 1701 في جنوب لبنان.

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