صحف اليوم 17 كانون الأول 2022 - 01:30 17/12/2022 01:30:29 السفير المصري التقى السفيرة الفرنسية أمس... وهذا ما كشفته مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية"

مصادر لـ"الجمهورية": اللقاءات الدبلوماسية تتوالى في هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى

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LBCI News Lebanon



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وكشفت المصادر أن اللقاءات الدبلوماسية بين مجموعة من السفراء المعتمدين في لبنان تتوالى في هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى، وتتقاطع عند نقطة اساسية، أي انّ الحل الاساس للمشكلة اللبنانية مسؤولية اللبنانيين، وهو الامر الذي يضع كل أشقّاء لبنان وأصدقائه كعامل مساعد لإنجاح هذا الحل، والتوافق على انتخاب رئيسهم، وتلك خطوة أساسية ومُلحّة وضرورية تتوّج بحكومة تنقل لبنان من ضفة الى ضفة، وتضعه على سكة الانفراج الداخلي والحضور بفعالية واسترداد موقعه ودوره في الخريطة الدولية. برز أمس لقاء بين السفير المصري في لبنان ياسر علوي وسفيرة فرنسا آن غريو. وقالت مصادر دبلوماسية لـ" الجمهورية " ان هذا اللقاء يندرج في سياق لقاءات متواصلة، ووجهة النظر المصرية لا تختلف عن وجهة النظر الفرنسية حول الملف الرئاسي في لبنان وضرورة مُسارعة القادة في لبنان على التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة اصلاحات شاملة واجراءات إنقاذية عاجلة لإخراج لبنان من أزمته الصعبة.وكشفت المصادر أن اللقاءات الدبلوماسية بين مجموعة من السفراء المعتمدين في لبنان تتوالى في هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى، وتتقاطع عند نقطة اساسية، أي انّ الحل الاساس للمشكلة اللبنانية مسؤولية اللبنانيين، وهو الامر الذي يضع كل أشقّاء لبنان وأصدقائه كعامل مساعد لإنجاح هذا الحل، والتوافق على انتخاب رئيسهم، وتلك خطوة أساسية ومُلحّة وضرورية تتوّج بحكومة تنقل لبنان من ضفة الى ضفة، وتضعه على سكة الانفراج الداخلي والحضور بفعالية واسترداد موقعه ودوره في الخريطة الدولية.

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