الدول المعنية "غير معنية" والإستحقاق الرئاسي مؤجّل (نداء الوطن)

أكدت مصادر وزارية رسمية أنّ الملف الرئاسي لا يزال غير مدرج على اهتمام دول القرار المعنية، وأن لا أسماء متبناة من هذه الدول والحراك الخارجي لم يبدأ فعلياً بعد.
ونقلت مصادر سياسية زارت الدوحة بعيد زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون بساعات أن قطر، وخلافاً لما يتم تداوله، ليس لديها مرشح للرئاسة وهي لم تدخل بالأسماء إلّا من باب الإستيضاح عن المرشحين المحتملين وليس على قاعدة تبنّي أيّ منهم.
وقالت في حديث لصحيفة "نداء الوطن
" إن المسؤولين يكتفون بطرح الأسئلة والإستفسارات حول شخصيات مرشحة من دون تبنّي أيّ منها، وبين سليمان فرنجية وجوزاف عون لا مرشح ثالثاً ظاهر حتى الساعة. أمّا في الكواليس فالأسماء كثيرة ولا سيما من بينها التي تخرج من دوائر بكركي وكان آخرُها تداولاً اسم الدكتور عصام سليمان.
واضافت ان "حظوظ فرنجية تتقدّم على حظوظ عون، بالنظر إلى الصعوبات التي تعتري ترشيح الأخير، في وقت لن يكون فيه سهلاً طرح التعديل الدستوري لانتخاب قائد الجيش جوزيف عون حيث تنقل مصادر نيابية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض تصويت كتلته النيابية على اقتراح تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش، وأنّه وعلى عكس ما تصوّره الماكينات الإعلامية فإنّ ترشيح عون ليس مسهلاً وأن الدول المعنية بملف الرئاسة سواء منها العربية أم الغربية لم تدل بدلوها بعد، بل هي تكتفي بالتأكيد على تمرير الإستحقاق بانتخاب الرئيس ما يعني أن لا مرشح لديها وأن المرشح أياً كان فالرئيس حكماً لن يكون معادياً لدول القرار."