اليونيفل تحمّل "حزب الله" مسؤولية "تجييش البيئة"! (نداء الوطن)

كشفت مصادر موثوق بها أنّ تقريراً أمنياً لبنانياً وثّق إصابة آلية "اليونيفل" المستهدفة في حادثة العاقبية بـ"27 طلقاً نارياً من عدة جهات"، ما بيّن بحسب الخبراء الأمنيين أنّ "الحادث ليس عفوياً ولم يُتخّذ قرار من الجهات المعنية في المنطقة بالسيطرة على الوضع فور وقوع الإشكال".
وبالاستناد إلى المعطيات والأدلة الواردة في هذا التقرير، فإنّ مسؤولين لبنانيين تواصلوا مع قيادة "حزب الله" للتأكيد على كون "المسألة صارت محرجة" أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ويجب الإٍسراع في إيجاد "مخرج مناسب لها" خصوصاً مع دخول لجنة إيرلندية على خط متابعة ما توصلت إليه التحقيقات الرسمية والأممية.
وكشفت المصادر لصحيفة "نداء الوطن
" إزاء ذلك عن مساع قام بها مسؤول أمني رفيع في "حزب الله" لعقد لقاء مباشر مع قائد قوات "اليونيفل" بغية محاولة التوصل معه إلى الصيغة الأنسب لإنهاء القضية، فحصل اللقاء عن بُعد عبر تطبيق "زووم" وجدد خلاله المسؤول الأمني في "حزب الله" التأكيد على أنّ "الحزب" حريص على العلاقة مع "اليونيفل" ولا علاقة له بما حصل في بلدة العاقبية، فكان الجواب مقتضباً: "إذا لم تكونوا مسؤولين مسؤولية مباشرة عن الحادثة فإنكم تتحملون مسؤولية تجييش البيئة الشعبية في الجنوب علينا".