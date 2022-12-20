صحف اليوم 20 كانون الأول 2022 - 01:36 20/12/2022 01:36:09 إتجاه للاعلان أنّ الاعتداء متعمّد في العاقبية (نداء الوطن)

مصدر لـ"نداء الوطن": التحقيق الدولي قد كوّن صورة شبه نهائية لما حصل في العاقبية والاتجاه هو للاعلان أنّ الاعتداء متعمّد

Lebanon, news ,lbci ,أخبار تحقيق, الفريق الايرلندي, اليونيفيل,العاقبية,مصدر لـ"نداء الوطن": التحقيق الدولي قد كوّن صورة شبه نهائية لما حصل في العاقبية والاتجاه هو للاعلان أنّ الاعتداء متعمّد

LBCI News Lebanon



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وأشار المصدر لـ" كشف مصدر متابع لـ"نداء الوطن" أنّ التحقيق الدولي المتمثل باليونيفيل والفريق الايرلندي ومن خلال شهادات الناجين في الدورية المستهدفة قد كوّن صورة شبه نهائية لما حصل، والاتجاه هو للاعلان أنّ الاعتداء متعمّد والمعطيات الأولية تشير إلى اعتراض الدورية في محطتين على الأقل قبل محاولة الإجهاز على أفرادها.وأشار المصدر لـ" نداء الوطن " إلى أنّ الموقف الدولي ضاغط جداً على السلطة السياسية وعلى الأجهزة الأمنية والقضائية لمنع تعطيل أو تشويه التحقيق، وأنّ أيّ تقاعس في هذا المجال سيقابل بموقف دولي صارم ساحته مجلس الأمن الدولي الذي يتعامل مع الاعتداء على أنّه جريمة بحق الأمم المتحدة وكل الدول الأعضاء فيها، لذلك من الأفضل الاسراع في التحقيق وجلب المتهمين إلى القضاء المختص، حتى لا تتحول القضية إلى التحقيق الدولي وحينها بدل أن نكون في الإطار اللبناني نصبح في الإطار الدولي حيث الحكم يصدر استناداً إلى ما هو بين يدي القضاء الدولي من معطيات وقرائن وشهادات للناجين.

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