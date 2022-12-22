الملف الرئاسي: "الوضع نزول لتحت ويمكن لتحت التحت" (الجمهورية)

القراءات السياسية للملف الرئاسي، وربطاً بمواقف مكونات الانقسام الداخلي، أكثر من تشاؤمية، إذ قاله مرجع مسؤول لـ"الجمهورية" إنّ "الوضع نزول لتحت، ويمكن لتحت التحت، والله ينجينا من الأعظم".
وردا على سؤال عما اذا كانت ثمة مشاورات جارية حول الملف الرئاسي، قال المرجع لـ"الجمهورية"
: "كما ترى، ما حدا عم يحكي مع حدا، وما حدا بدو يحكي مع حدا"، مشيرا إلى أننا كنا نعوّل على لحظة توافق مَدخلها الحوار المسؤول بين المكونات السياسية، قلنا لهم إن جلسنا وتحاورنا بمسؤولية وبصفاء نية قد نتوافق في ساعة، ولكنّهم رفضوا هذا المنحى وهم مدركون انّه سيُدفّع البلد اثماناً باهظة، وأولى هذه الاثمان اللعبة الخبيثة بالدولار وبلقمة الناس.