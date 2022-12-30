نصرالله يسعى إلى لعب دور "ضابط الإيقاع" في الخلاف بين باسيل وميقاتي (نداء الوطن)

يترقب المراقبون إطلالة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مساء اليوم لتبيان ما إذا كان سيقارب الموقف من الإشكالية الحكومية، لا سيما وأنّ أوساطاً مواكبة للاتصالات الجارية على هذا الخط أكدت لـ"نداء الوطن
" أنّ نصرالله يسعى إلى لعب دور "ضابط الإيقاع" في الخلاف بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، موضحةً أنّ بعد الإشكال الذي حصل إثر انعقاد مجلس الوزراء أعاد "حزب الله" إخضاع الملف الحكومي لـ"لعبة التوازنات الطائفية والميثاقية بغية فرملة الاحتقان المتصاعد مع "التيار الوطني الحر" عبر إعادة التشديد على تفضيله عدم انعقاد الحكومة مجدداً إلا في حالة الضرورة القاهرة".