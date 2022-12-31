دعم أميركي لفرنسا وقطر في توفير الأصوات لقائد الجيش.. والسعودية: لن نتحمل مسؤولية ملف الرئاسة (الأخبار)

مصارد "الأخبار": أميركا تؤمّن الدعم لفرنسا وقطر في توفير الأصوات لقائد الجيش والسعودية تقول إنها لن نتحمل مسؤولية ملف الرئاسة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئاسة الجمهورية, السعودية, قطر, فرنسا,حزب الله,مصارد "الأخبار": أميركا تؤمّن الدعم لفرنسا وقطر في توفير الأصوات لقائد الجيش والسعودية تقول إنها لن نتحمل مسؤولية ملف الرئاسة

LBCI News Lebanon

أحصى مصدر مواكب للاتصالات التي أجريت الأسبوعين الماضيين، على الصعيد الرئاسي، لصحيفة " الأخبار "، مجموعة من النتائج الأولية يختصرها بالآتي:

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أولاً: تؤمن الولايات المتحدة دعماً مباشراً لفرنسا وقطر في معركة توفير الأصوات لقائد الجيش العماد جوزيف عون، مع تمايز فرنسي يقضي بعدم إقفال الباب أمام تسوية قد تقود رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية إلى القصر الجمهوري.

ثانياً: إبلاغ المملكة العربية السعودية الجانبين الفرنسي والقطري أنها قررت الاستمرار في سياستها القائمة منذ عام 2016 بعدم تحمل مسؤولية عن أي قرار أو خطوة لها تبعاتها، خصوصاً أن ولي العهد محمد بن سلمان لا يزال عند رأيه بصعوبة تأمين إجماع لبناني على إدارة ترضي العرب والغرب ولا تكون خاضعة لحزب الله. ولذلك فإن الرياض لا تريد التورط في أي برنامج أو خطة دعم اقتصادي خاص، وهي تلتزم فقط بالسقف المتعلق بالصندوق المشترك مع فرنسا.

ثالثاً: يشكل الانقسام المسيحي عائقاً أساسياً أمام السير بمرشح جدي للرئاسة من قبل الأطراف الإسلامية. وطالما لم يعلن حزب الله وحلفاؤه عن اسم مرشح، فإن الأبواب تبقى مفتوحة مع الآخرين، ولا سيما مع بكركي التي تكثفت الاتصالات بينها وبين حارة حريك أخيراً، وقد تترجم هذه الاتصالات بخطوة قريباً، ومع "التيار الوطني الحر"، وإن كان الأخير قد أبلغ جميع من التقى بهم في الأسبوعين الماضيين داخلياً وخارجياً رفضه ترشيح فرنجية أو قائد الجيش.

رابعاً: يبدو أن الجميع في الداخل والخارج يراقب تحركات حزب الله، والأخير ما زال متمسكاً باستراتيجية عدم إعلان موقف حاسم الآن، وعدم وضع فيتو على أي مرشح للرئاسة، وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الجميع.