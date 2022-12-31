صحف اليوم 31 كانون الأول 2022 - 01:05 31/12/2022 01:05:10 ملف فساد النافعة: توقيف أطباء وملاحقة مخاتير... (الأخبار)

مصادر "الأخبار" عن ملف "النافعة": المحققون يُعِدُّون لائحة بأسماء المخاتير الذين يُشتبه بمنحهم إفادات وهمية لملاحقتهم ويتم تحديد جميع الأطباء الضالعين في إعطاء تقارير وهمية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار ملاحقة, تزوير,النافعة,مصادر "الأخبار" عن ملف "النافعة": المحققون يُعِدُّون لائحة بأسماء المخاتير الذين يُشتبه بمنحهم إفادات وهمية لملاحقتهم ويتم تحديد جميع الأطباء الضالعين في إعطاء تقارير وهمية

LBCI News Lebanon





كما كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات لـ"

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إذ تبين أنّ المستندات الرسمية الممنوحة لأصحاب الطلبات والتي يُفترض بصاحب المعاملة الحضور شخصياً للاستحصال عليها، أُعطيت للمعقّب بدلاً منه من دون توافر الأوراق الثبوتية المطلوبة. وكشفت المصادر أنّ التدقيق في الملفات توصل إلى وجود سجلات عدلية مزوّرة استُخدمت للحصول على دفاتر قيادة، وطلبت الخطيب التدقيق لتحديد المتورطين في الاستحصال على هذه السجلات. فيما أحيل الموقوفون على قاضي التحقيق للتوسع في التحقيق. في ملف الفساد في النافعة، علمت "الأخبار" أنّ المحامي العام في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب طلبت التدقيق في كل المعاملات لتحديد جميع الأطباء الضالعين في إعطاء تقارير وهمية.كما كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات لـ" الأخبار " أنّ المحققين يُعِدُّون لائحة بأسماء المخاتير الذين يُشتبه في منحهم إفادات وهمية للاستحصال على دفاتر سوق، على أن تُرسل لائحة بأسمائهم إلى وزارة الداخلية للحصول على إذن بملاحقتهم.إذ تبين أنّ المستندات الرسمية الممنوحة لأصحاب الطلبات والتي يُفترض بصاحب المعاملة الحضور شخصياً للاستحصال عليها، أُعطيت للمعقّب بدلاً منه من دون توافر الأوراق الثبوتية المطلوبة. وكشفت المصادر أنّ التدقيق في الملفات توصل إلى وجود سجلات عدلية مزوّرة استُخدمت للحصول على دفاتر قيادة، وطلبت الخطيب التدقيق لتحديد المتورطين في الاستحصال على هذه السجلات. فيما أحيل الموقوفون على قاضي التحقيق للتوسع في التحقيق.

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