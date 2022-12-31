صحف اليوم 31 كانون الأول 2022 - 01:57 31/12/2022 01:57:09 جهود لعقد اجتماع برعاية ماكرون.. لتجنيب لبنان الفوضى (الجمهورية)

مصادر "الجمهورية": حراك إقليمي دولي مرتبط بالملف الرئاسي قد ينطلق بزخم في الفترة المقبلة وثمة جهود تبذل لعقد اجتماع في باريس برعاية ماكرون لتجنيب لبنان الدخول في فوضى واسعة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيس الجمهورية, ماكرون,باريس,مصادر "الجمهورية": حراك إقليمي دولي مرتبط بالملف الرئاسي قد ينطلق بزخم في الفترة المقبلة وثمة جهود تبذل لعقد اجتماع في باريس برعاية ماكرون لتجنيب لبنان الدخول في فوضى واسعة

LBCI News Lebanon



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وبحسب المصادر فإن لا شيء واضحاً حتى الآن، ولا سيما حجم ونوع المشاركة في هذا الاجتماع، وقالت لـ"





ابلغت مصادر موثوقة الى "الجمهورية" قولها إنّ حراكا إقليميا دوليا مرتبطا بالملف الرئاسي قد ينطلق بزخم في الفترة المقبلة، وثمة جهود ما زالت تبذل حتى الان لعقد اجتماع في باريس برعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سعياً لتجنيب لبنان الدخول في فوضى واسعة، ولإيجاد تسوية سياسية كاملة تسهّل التواصل بين الفرقاء اللبنانيين وتؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثم إطلاق مسار الانقاذ السياسي الاقتصادي والمالي في البلد.وبحسب المصادر فإن لا شيء واضحاً حتى الآن، ولا سيما حجم ونوع المشاركة في هذا الاجتماع، وقالت لـ" الجمهورية ": "أيّاً كان شكل هذا الاجتماع إن حصل، او الاطراف الدولية والاقليمية التي ستشارك فيه، فإنه يبقى قاصراً عن تحقيق ايّ اختراق ما لم تكن هناك ارضية لبنانية جاهزة لسلوك منحى التوافق على رئيس للجمهورية. فشرط نجاح ايّ تحرك خارجي او اي مبادرة خارجية مهما كان شكلها، وايّاً كان مصدرها، هو التوافق الداخلي الذي يشكل المعبر الوحيد الى التسوية الرئاسية ويوفّر النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية".

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