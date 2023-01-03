صحف اليوم 03 كانون الثاني 2023 - 01:22 03/01/2023 01:22:15 لبنانيون يلجأون إلى قرى سورية هرباً من الملاحقة الأمنية (الشرق الأوسط)

مصادر لـ"الشرق الأوسط": من فلت من العمليات الأمنية المتواصلة للجيش لجأ إلى قرى سورية حدودية

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LBCI News Lebanon





وفعل الجيش اللنباني خلال الأشهر الأخيرة حملاته الأمنية في البقاع، بغرض ملاحقة المطلوبين، ما أضفى هدوءاً انعكس طمأنينة لسكان منطقة بعلبك الهرمل، إثر إحكام الجيش قبضته على المنطقة في عام 2022، عبر مداهمات شبه يومية أسفرت عن قتل وتوقيف عدد كبير من المطلوبين الخطرين من تجار الممنوعات وكبار رؤوس عصابات القتل والسلب والخطف.

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وكشفت مصادر ميدانية لـ" يلوذ لبنانيون مطلوبون بجرائم الخطف مقابل فدية وإطلاق النار والاتجار بالمخدرات، إلى قرى سورية حدودية (شرق لبنان)، حيث يتخفون هرباً من الملاحقة التي ينفذها الجيش اللبناني في شمال شرقي.وفعل الجيش اللنباني خلال الأشهر الأخيرة حملاته الأمنية في البقاع، بغرض ملاحقة المطلوبين، ما أضفى هدوءاً انعكس طمأنينة لسكان منطقة بعلبك الهرمل، إثر إحكام الجيش قبضته على المنطقة في عام 2022، عبر مداهمات شبه يومية أسفرت عن قتل وتوقيف عدد كبير من المطلوبين الخطرين من تجار الممنوعات وكبار رؤوس عصابات القتل والسلب والخطف.وكشفت مصادر ميدانية لـ" الشرق الأوسط "، أن من فلت من العمليات الأمنية المتواصلة للجيش اللبناني، لجأ إلى قرى سورية حدودية في ريف القصير (ريف حمص الجنوبي) يسكنها لبنانيون، بغرض التخفي. وقالت ان عدداً كبيراً من المطلوبين "استطاع النفاد إلى الضفة الثانية من الحدود هرباً من الملاحقة الأمنية". وأشارت إلى أن توقيفهم يحتاج إلى حالة من التنسيق الأمني بين البلدين، بغرض إنهاء هذه الظاهرة.

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