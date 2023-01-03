كيف كانت الحركة التجارية لهذا العام؟ (نداء الوطن)

أكّد عضو جمعية تجار بيروت باسم بواب، أن الحركة التجارية لهذا العام لم تحمل الكثير من التغيير. وقال في حديث لموقع "نداء الوطن
": "طبعاً كان هناك بعض التحسن مع ارتفاع حركة المغتربين خلال هذه الفترة خصوصاً في القطاع السياحي، حيث كانت المطاعم والفنادق محجوزة بالكامل ولكن في ما يخص الحركة الشرائية لم تكن قوية، مقبولة ولكن ليست ممتازة".
وأضاف: "لاحظنا في السنوات الاخيرة ظاهرة جديدة في حركة الاسواق، الا وهي ازدهار القطاع التجاري بالفترة ما بعد الاعياد، اي خلال شهري كانون الثاني وشباط، حيث يقصد المواطنون الاسواق في هذين الشهرين، وبالتالي تنشط الحركة الشرائية".
وأشار الى انه خلال فترة الأعياد، القطاع السياحي يتأثر بشكل مباشر في حين أن القطاع التجاري يتأثر في الفترة التي تلي الاعياد.
ورأى بواب ان الوضع بشكل عام جيد، مقارنة بالسنوات السابقة، أي 2020 و2021، ولكن مازلت النسبة منخفضة اي مازلنا دون مستويات عام 2019 وما قبله، فنحن اليوم عند 50 او 60% عن مستويات السنوات السابقة في حين كانت هذه النسبة 30 و40% بين عامي 2020 و2021، على ان تتحسن تدريجياً.