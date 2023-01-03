صحف اليوم 03 كانون الثاني 2023 - 02:43 03/01/2023 02:43:42 شينكر لـ"أساس ميديا": قائد الجيش هو الرئيس وبايدن أساء للسعودية..

شينكر يتوقّع أن يُنتَخَبَ قائد الجيش رئيساً خلال 3 أو 4 أشهر: نظريّة الحصار الأميركي يُسوّقها الحزب وإصلاحات صندوق النّقد الدّوليّ مدخلاً أساسيّاً إلى الاستفادة من الثّروة النّفطيّة إن وُجِدَت

Lebanon, news ,lbci ,أخبار ديفيد شينكر, حزب الله, قائد الجيش, رئيس الجمهورية,النفط,شينكر يتوقّع أن يُنتَخَبَ قائد الجيش رئيساً خلال 3 أو 4 أشهر: نظريّة الحصار الأميركي يُسوّقها الحزب وإصلاحات صندوق النّقد الدّوليّ مدخلاً أساسيّاً إلى الاستفادة من الثّروة النّفطيّة إن وُجِدَت

LBCI News Lebanon





الترسيم

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واعتبر في حديث لـ"



وأشار إلى أن لبنان لن يستطيع قطف ثمرات التوقيع باستخراج الغاز والحصول على الأموال قبل 7 سنوات، معتبراً أن الاتفاق يُشبه أيّ مشروعٍ للدّولة اللبنانيّة: تذهب الأموال إلى الفاسدين ولا يستفيد منها اللبنانيّون.



وشدد على أن إصلاحات صندوق النّقد الدّوليّ مدخلاً أساسيّاً إلى الاستفادة من الثّروة النّفطيّة، إن وُجِدَت، قائلاً: "لا يستطيع لبنان أن يستفيد جدّيّاً مع غياب الإصلاحات والشّفافية. وحتّى السّاعة لم يقدم على أيّ خطوة في اتجاه تطبيق شروط الصندوق. قد يجد لبنان غازاً طبيعياً في حقوله، وقد لا يجد. ليس من إثباتٍ حتّى اللحظة. لكنّ هذا البلد ليسَ بيئة صالحة للاستثمار حتّى السّاعة".



رئاسة الجمهورية



وتوقّع شينكر أن يُنتَخَبَ قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً خلال 3 أو 4 أشهر.



المسؤول الأميركي السابق، المدمن على متابعة الوضع اللبناني، لا يُعطي أهميّةً كبيرة لإمكان أن يُعرقِل رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل انتخاب عون، في حال قرّرَ حزب الله انتخابه في اللحظة المُناسبة: "رأينا جبران قبل أيّام يُقبّل خاتم الأمين العام لحزب الله بعد خروج الخلاف بينهما إلى الإعلام. يحاول باسيل أن يكونَ رئيساً، لكنّه شخصيّة غير محبوبة في الدّاخل والخارج".



حادثة العاقبيّة



ولفت الى أن الحزبَ لا يُمانع انتخاب جوزف عون الذي لم يُشكّل عائقاً أمام حركة الحزب بكامل حرّيّته في مناطق الجنوب: "قبل أيّام قتلَ الحزبُ عنصراً من قوّات اليونيفيل، ولن يكون هناك أيّ تحقيق جدّيّ ولن تتحقّق العدالة".



واعتبر أنّ قائد الجيش يستطيع أن يُوازن بين علاقاته الجيّدة مع المسؤولين في واشنطن، وفي الوقت عينه يحرص على ألّا يكونَ "عاملَ إزعاجٍ" أو أن يحتكّ بالحزب. ولهذا لم نرَ أيّ إجراء من قبل الجيش تجاه تحرّكات الحزب.



يضع شينكر حادثة العاقبيّة في صلبِ سياسة حزب الله ومن خلفه إيران: "تعمل طهران على رفع التصعيد في المنطقة. إضافة إلى ما حصل مع اليونيفيل، هُناك تحرّكات إيرانيّة في العِراق، وتسليح ميليشيات الحوثيّين. ورأينا محاولات للاعتداء على إسرائيليين وأميركيين أو اختطافهم. التصعيد الإيرانيّ واضح. فهذه سياسة إيران حين يشتدّ عليها الضّغط الدّاخليّ".



الاغتيالات



ختم حديثه عن الوضع اللبنانيّ بالقول إنّ حزب الله قد يلجأ إلى تنفيذ اغتيالات: "هو يقوم بذلك كلّما أحسّ بحرّيّة الحركة، خصوصاً في الوقت الذي تبحث فيه إدارة بايدن الوصول إلى اتفاقٍ نوويّ مع إيران. رأينا كيف قتلوا لقمان سليم بعد 3 أسابيع من رحيل إدارة دونالد ترامب. واليوم يشعر أنّه حرّ ليقتل في هذه الفترة".



ينحاز شينكر إلى وجهة النظر التي هجرها الرئيس بايدن. وهي المدرسة التي ترى في دول الخليج العربي "شريكاً" و"حليفاً" لأميركا ومصالحها، في حين يلهث بايدن خلف اتفاق مع إيران كاد أن يُطلق يدها في الدول العربية ويقطّع أوصال مجتمعاتها.



إدارة بايدن أساءت للسعوديّة



في ردّ على سؤال عن تقويمه لتعاطي الإدارة الأميركيّة مع دول الخليج العربيّ، أجاب شينكر أنّ إدارة بايدن أساءَت في أكثر من مُناسبة التعامل مع السّعوديّة، ومع وليّ العهد الأمير محمّد بن سلمان والحكومة السّعوديّة. انتقد إدارة بلاده، وقال إنّها لم تنظر إلى إيجابيّات العلاقة مع السّعوديّة، وإلى التحوّلات الاجتماعيّة الكبيرة التي يقودها محمّد بن سلمان على جميع المستويات، والخطوات التي تقوم بها السّعوديّة على صعيد الإصلاح الدّينيّ والتنوّع الاقتصاديّ: "إدارة بايدن لم تنظر إلى أهميّة ما يحصل في السّعوديّة. إضافة إلى أنّ المشاريع في العالم لا تزال تحتاج إلى مصادر الطّاقة الخليجيّة، على الرّغم من التحوّل نحو الطّاقة النّظيفة".



وأضاف: "واشنطن "لم تخسر السّعوديّة بعد"... حتّى الآن. لكنّ الواقع يقول إنّ معادلة "النّفط مُقابل الأمن" التي كانت قائمة قد تغيّرت. المملكة لديها مخاوف واستفسارات تتعلّق بالتزامات أميركا الأمنيّة في المنطقة: "العلاقة ينبغي أن تقوم على معادلة جديدة تكون أوضح وأوسع، وليست مبنيّة فقط على تقديم الأمن، بل على الشّراكات التجاريّة والعمل المشترك في مشاريع مُختلفة. على أميركا أن تُدرك أنّ السّعوديّة دولة مُستقلّة ولها مصالحها وتستطيع أن تتّخذ قراراتها بناءً على مصالحها". هكذا يجزم شينكر أنّ الرياض باتت تتمتّع باستقلالية تمكّنها من الذهاب باتجاه الصين لحماية مصالحها، من دون استعداء واشنطن، ويدعو إدارته إلى البحث عن أرضيّة مناسبة لتمتين الحلف الأمني والتجاري والسياسي أوّلاً، مع المملكة التي "تشهد تغييرات لا يمكن التغاضي عنها".





واشنطن تل أبيب: خلافات خلف الأبواب المغلقة



ولفت الى أن الإدارة الأميركية ليسَت في وارد الدّخول في اشتباكٍ علنيّ مع نتانياهو. لهذا أعلنَت أنّها ستدرس وتُقَوِّم الوضع السّياسي هُناك، مع الأخذ بعين الاعتبار سياسة إسرائيل الدّاخليّة، مؤكّداً أنّ الخلافات بين تل أبيب وواشنطن ستُناقَش خلف الأبواب المُغلقة.



ودعا شينكر إلى الاعتراف بأن لا وجود لليسار في إسرائيل بعد اليوم. باتت السّياسة الدّاخليّة محصورة في التنافس بين اليمين ويمين الوسط. حصلَ العديد من الهجمات والأحداث التي دفعت النّاخبين الإسرائيليين إلى التوجّه نحو اليمين واختيار شخصيّات تُشبه إيتمار بن غفير، الذي اعتُقِلَ كثيراً، وكان ينتمي إلى مُنظّمة تصنّفها الولايات المُتحدة إرهابيّة.



واعتبر أن التحدّي الأوّل أمام نتانياهو هو التالي: "هل يبادر إلى رسم حدود لوزراء حكومته أم لا؟ وهل يكون نتانياهو الوجه المُعتدل في هذه الحكومة؟". نفى المُساعد السّابق لوزير الخارجيّة الأميركيّ لشؤون الشّرق الأدنى ديفيد شينكر وجود حِصار أميركيّ للبنان، قائلاً: "هذه نظريّة يُسوّقها الحزب. لديكم حكومة تتجنّب القيام بالإصلاحات. ولا أحد يُمكنه مُساعدة لبنان إن لم يُساعِد نفسه. لبنان ليسَ في أزمة. هو مُتكيّف مع الحالة القائمة".واعتبر في حديث لـ" أساس ميديا "، أن اتّفاق ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل كان الحدث السّياسيّ الأهمّ في لبنان خلال 2022. بالنسبة إلى شينكر، هو الاعتراف الأوّل من حكومة لبنان بوجود إسرائيل، والأهمّ أنّه بين حزب الله وإسرائيل. ورأى أنّ العام الماضي هو عام تحوّل الحزب إلى شريك اقتصاديّ لإسرائيل. أمّا الطائرات المُسيّرة التي أطلقها قبل توقيع الاتفاق، فقرأ فيها اختلاقَ حالة تصعيد وتهديد بالحرب في حال لم يُنجَز الاتفاق. لكنّ الحزب يعلم أنّ الحكومة الإسرائيليّة لا تريد الحرب، وهذا ما دفعَه إلى التلويح بالتصعيد على الحدود، برأيه.وأشار إلى أن لبنان لن يستطيع قطف ثمرات التوقيع باستخراج الغاز والحصول على الأموال قبل 7 سنوات، معتبراً أن الاتفاق يُشبه أيّ مشروعٍ للدّولة اللبنانيّة: تذهب الأموال إلى الفاسدين ولا يستفيد منها اللبنانيّون.وشدد على أن إصلاحات صندوق النّقد الدّوليّ مدخلاً أساسيّاً إلى الاستفادة من الثّروة النّفطيّة، إن وُجِدَت، قائلاً: "لا يستطيع لبنان أن يستفيد جدّيّاً مع غياب الإصلاحات والشّفافية. وحتّى السّاعة لم يقدم على أيّ خطوة في اتجاه تطبيق شروط الصندوق. قد يجد لبنان غازاً طبيعياً في حقوله، وقد لا يجد. ليس من إثباتٍ حتّى اللحظة. لكنّ هذا البلد ليسَ بيئة صالحة للاستثمار حتّى السّاعة".وتوقّع شينكر أن يُنتَخَبَ قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً خلال 3 أو 4 أشهر.المسؤول الأميركي السابق، المدمن على متابعة الوضع اللبناني، لا يُعطي أهميّةً كبيرة لإمكان أن يُعرقِل رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل انتخاب عون، في حال قرّرَ حزب الله انتخابه في اللحظة المُناسبة: "رأينا جبران قبل أيّام يُقبّل خاتم الأمين العام لحزب الله بعد خروج الخلاف بينهما إلى الإعلام. يحاول باسيل أن يكونَ رئيساً، لكنّه شخصيّة غير محبوبة في الدّاخل والخارج".ولفت الى أن الحزبَ لا يُمانع انتخاب جوزف عون الذي لم يُشكّل عائقاً أمام حركة الحزب بكامل حرّيّته في مناطق الجنوب: "قبل أيّام قتلَ الحزبُ عنصراً من قوّات اليونيفيل، ولن يكون هناك أيّ تحقيق جدّيّ ولن تتحقّق العدالة".واعتبر أنّ قائد الجيش يستطيع أن يُوازن بين علاقاته الجيّدة مع المسؤولين في واشنطن، وفي الوقت عينه يحرص على ألّا يكونَ "عاملَ إزعاجٍ" أو أن يحتكّ بالحزب. ولهذا لم نرَ أيّ إجراء من قبل الجيش تجاه تحرّكات الحزب.يضع شينكر حادثة العاقبيّة في صلبِ سياسة حزب الله ومن خلفه إيران: "تعمل طهران على رفع التصعيد في المنطقة. إضافة إلى ما حصل مع اليونيفيل، هُناك تحرّكات إيرانيّة في العِراق، وتسليح ميليشيات الحوثيّين. ورأينا محاولات للاعتداء على إسرائيليين وأميركيين أو اختطافهم. التصعيد الإيرانيّ واضح. فهذه سياسة إيران حين يشتدّ عليها الضّغط الدّاخليّ".ختم حديثه عن الوضع اللبنانيّ بالقول إنّ حزب الله قد يلجأ إلى تنفيذ اغتيالات: "هو يقوم بذلك كلّما أحسّ بحرّيّة الحركة، خصوصاً في الوقت الذي تبحث فيه إدارة بايدن الوصول إلى اتفاقٍ نوويّ مع إيران. رأينا كيف قتلوا لقمان سليم بعد 3 أسابيع من رحيل إدارة دونالد ترامب. واليوم يشعر أنّه حرّ ليقتل في هذه الفترة".ينحاز شينكر إلى وجهة النظر التي هجرها الرئيس بايدن. وهي المدرسة التي ترى في دول الخليج العربي "شريكاً" و"حليفاً" لأميركا ومصالحها، في حين يلهث بايدن خلف اتفاق مع إيران كاد أن يُطلق يدها في الدول العربية ويقطّع أوصال مجتمعاتها.في ردّ على سؤال عن تقويمه لتعاطي الإدارة الأميركيّة مع دول الخليج العربيّ، أجاب شينكر أنّ إدارة بايدن أساءَت في أكثر من مُناسبة التعامل مع السّعوديّة، ومع وليّ العهد الأمير محمّد بن سلمان والحكومة السّعوديّة. انتقد إدارة بلاده، وقال إنّها لم تنظر إلى إيجابيّات العلاقة مع السّعوديّة، وإلى التحوّلات الاجتماعيّة الكبيرة التي يقودها محمّد بن سلمان على جميع المستويات، والخطوات التي تقوم بها السّعوديّة على صعيد الإصلاح الدّينيّ والتنوّع الاقتصاديّ: "إدارة بايدن لم تنظر إلى أهميّة ما يحصل في السّعوديّة. إضافة إلى أنّ المشاريع في العالم لا تزال تحتاج إلى مصادر الطّاقة الخليجيّة، على الرّغم من التحوّل نحو الطّاقة النّظيفة".وأضاف: "واشنطن "لم تخسر السّعوديّة بعد"... حتّى الآن. لكنّ الواقع يقول إنّ معادلة "النّفط مُقابل الأمن" التي كانت قائمة قد تغيّرت. المملكة لديها مخاوف واستفسارات تتعلّق بالتزامات أميركا الأمنيّة في المنطقة: "العلاقة ينبغي أن تقوم على معادلة جديدة تكون أوضح وأوسع، وليست مبنيّة فقط على تقديم الأمن، بل على الشّراكات التجاريّة والعمل المشترك في مشاريع مُختلفة. على أميركا أن تُدرك أنّ السّعوديّة دولة مُستقلّة ولها مصالحها وتستطيع أن تتّخذ قراراتها بناءً على مصالحها". هكذا يجزم شينكر أنّ الرياض باتت تتمتّع باستقلالية تمكّنها من الذهاب باتجاه الصين لحماية مصالحها، من دون استعداء واشنطن، ويدعو إدارته إلى البحث عن أرضيّة مناسبة لتمتين الحلف الأمني والتجاري والسياسي أوّلاً، مع المملكة التي "تشهد تغييرات لا يمكن التغاضي عنها".ولفت الى أن الإدارة الأميركية ليسَت في وارد الدّخول في اشتباكٍ علنيّ مع نتانياهو. لهذا أعلنَت أنّها ستدرس وتُقَوِّم الوضع السّياسي هُناك، مع الأخذ بعين الاعتبار سياسة إسرائيل الدّاخليّة، مؤكّداً أنّ الخلافات بين تل أبيب وواشنطن ستُناقَش خلف الأبواب المُغلقة.ودعا شينكر إلى الاعتراف بأن لا وجود لليسار في إسرائيل بعد اليوم. باتت السّياسة الدّاخليّة محصورة في التنافس بين اليمين ويمين الوسط. حصلَ العديد من الهجمات والأحداث التي دفعت النّاخبين الإسرائيليين إلى التوجّه نحو اليمين واختيار شخصيّات تُشبه إيتمار بن غفير، الذي اعتُقِلَ كثيراً، وكان ينتمي إلى مُنظّمة تصنّفها الولايات المُتحدة إرهابيّة.واعتبر أن التحدّي الأوّل أمام نتانياهو هو التالي: "هل يبادر إلى رسم حدود لوزراء حكومته أم لا؟ وهل يكون نتانياهو الوجه المُعتدل في هذه الحكومة؟".

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