صحف اليوم 05 كانون الثاني 2023 - 01:31 05/01/2023 01:31:36 نصيحة جديدة - قديمة: على الأشقاء في لبنان أن يدركوا أنّ البلد بات في دائرة الخطر الشديد! (الجمهورية)

معلومات لـ"الجمهورية": الحراك الديبلوماسي تجدّد مع بداية السنة لِحَث اللبنانيين على ترتيب بيتهم الداخلي

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الخطر,لبنان,معلومات لـ"الجمهورية": الحراك الديبلوماسي تجدّد مع بداية السنة لِحَث اللبنانيين على ترتيب بيتهم الداخلي

LBCI News Lebanon

أفادت معلومات موثوقة لـ" الجمهورية " بأنّ الحراك الديبلوماسي تجدّد مع بداية السنة الحالية لِحَث اللبنانيين على ترتيب بيتهم الداخلي، وتبرز في هذا السياق نصيحة جديدة - قديمة نَقلها أحد السفراء العرب الى بعض المسؤولين، مفادها ان على الاشقاء في لبنان ان يدركوا انّ لبنان بات في دائرة الخطر الشديد، وينبغي عليهم المُسارعة ومن دون إبطاء الى إتمام استحقاقاته الدستورية، قبل ان يصبح وضعه ميؤوسا منه، وهو الامر الذي قد يهدد استقرار لبنان، ويدخله في نفق اللاعودة، وسيدفّع الشعب اللبناني أثماناً باهظة في كل المجالات. الإعلان

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