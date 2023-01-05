صحف اليوم 05 كانون الثاني 2023 - 01:36 05/01/2023 01:36:45 جهود الدبلوماسية الفرنسية لم تتوقف في سبيل حثّ القادة في لبنان على التوافق لانتخاب رئيس (الجمهورية)

مصادر دبلوماسية في باريس لـ"الجمهورية": لا نرى في الأفق اللبناني ما يؤشّر الى انفراج في المسار الرئاسي

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LBCI News Lebanon



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وردا على سؤال حول التحضيرات لعقد اجتماع حول لبنان في باريس، كشفت المصادر أن هذا الأمر متفاعل في الاعلام فقط، حيث لا شيء نهائيا في هذا الاطار، بل لا شيء أكيداً حتى الآن إنما ليس مستبعداً، ولكن يبقى الاساس هو انّ احداً لن ينوب عن اللبنانيين في تحمّل مسؤولياتهم ووضع بلدهم على سكة الانقاذ واعادة انتظام وضعه السياسي والمؤسساتي والدستوري، والاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية هو الخطوة الاولى في هذا السبيل. أبلغت مصادر دبلوماسية في باريس الى " الجمهورية " قولها أنها لا ترى في الأفق اللبناني ما يؤشّر الى انفراج في المسار الرئاسي في ظل التباعد القائم بين السياسيين، مشيرة الى أن "باريس مستمرة في جهودها واتصالاتها مع كل الاصدقاء لمساعدة لبنان على تجاوز أزمته. كما أن جهود الدبلوماسية الفرنسية لم تتوقف في سبيل حثّ القادة في لبنان على التوافق لانتخاب رئيس للجمهورية".وردا على سؤال حول التحضيرات لعقد اجتماع حول لبنان في باريس، كشفت المصادر أن هذا الأمر متفاعل في الاعلام فقط، حيث لا شيء نهائيا في هذا الاطار، بل لا شيء أكيداً حتى الآن إنما ليس مستبعداً، ولكن يبقى الاساس هو انّ احداً لن ينوب عن اللبنانيين في تحمّل مسؤولياتهم ووضع بلدهم على سكة الانقاذ واعادة انتظام وضعه السياسي والمؤسساتي والدستوري، والاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية هو الخطوة الاولى في هذا السبيل.

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