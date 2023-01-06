صحف اليوم
06 كانون الثاني 2023 - 01:11
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مصادر عبر "الجمهورية": لا توجّه حتى هذه اللحظة للدعوة الى جلسة وزارية

مصادر عبر "الجمهورية": لا توجّه حتى هذه اللحظة للدعوة الى جلسة وزارية Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,مجلس الوزراء,مصادر عبر "الجمهورية": لا توجّه حتى هذه اللحظة للدعوة الى جلسة وزارية
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مصادر عبر &quot;الجمهورية&quot;: لا توجّه حتى هذه اللحظة للدعوة الى جلسة وزارية
Lebanon News
افادت مصادر رئيس الحكومة عبر صحيفة "الجمهورية" بأن لا توجّه حتى هذه اللحظة للدعوة الى جلسة حتى اليوم الى ان تظهر الحاجة اليها في اي وقت يمكن ان نصل اليه.
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