صحف اليوم 07 كانون الثاني 2023 - 01:19 07/01/2023 01:19:17 وفود قضائية أوروبية تصل إلى لبنان قريبا... فهل تبدّدت التباينات مع الجانب اللبناني؟ (الشرق الاوسط)

وفود قضائية أوروبية تصل إلى لبنان قريبا... فهل تبدّدت التباينات مع الجانب اللبناني؟ (الشرق الاوسط)

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LBCI News Lebanon





وفي السياق، كشف مرجع قضائي لـ

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وتطرّق المصدر إلى تعديلات طرأت على مهمّة الفريق الأوروبي، بحيث اتفق الطرفان على عقد جلسات الاستجواب في القاعة الرئيسية لمحكمة التمييز في الطابق الرابع من قصر العدل في بيروت، بحضور قضاة من النيابة العامة التمييزية اللبنانية، يتولون بأنفسهم مهمّة الاستجواب وطرح الأسئلة التي يحملها القضاة الأوروبيون بحضور هؤلاء القضاة، وذلك ضمن تنفيذ استنابة قضائية ترعاها اتفاقيات التعاون الموقعة بين لبنان ودول الوفود الثلاثة والتي تحترم صلاحيات القضاء المحلّي. تصل نهاية الأسبوع الحالي الوفود القضائية الأوروبية القادمة من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولين في البنك المركزي وأصحاب مصارف لبنانية كبرى.وفي السياق، كشف مرجع قضائي لـ "الشرق الاوسط" أن كلّ التباينات التي برزت بين الجانبين اللبناني والأوروبي تبددت نهائياً؛ إذ تمّ الاتفاق على توحيد الإجراءات وآلية حصول التحقيقات.وتطرّق المصدر إلى تعديلات طرأت على مهمّة الفريق الأوروبي، بحيث اتفق الطرفان على عقد جلسات الاستجواب في القاعة الرئيسية لمحكمة التمييز في الطابق الرابع من قصر العدل في بيروت، بحضور قضاة من النيابة العامة التمييزية اللبنانية، يتولون بأنفسهم مهمّة الاستجواب وطرح الأسئلة التي يحملها القضاة الأوروبيون بحضور هؤلاء القضاة، وذلك ضمن تنفيذ استنابة قضائية ترعاها اتفاقيات التعاون الموقعة بين لبنان ودول الوفود الثلاثة والتي تحترم صلاحيات القضاء المحلّي.

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