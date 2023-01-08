جلسة جديدة الخميس.. ومشاورات مكثفة بين مختلف قوى المعارضة (الشرق الأوسط)

يستعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بحسب مصادر قريبة منه، للدعوة لسلسلة جديدة من جلسات انتخاب رئيس للجمهورية بعد عطلة الأعياد، مع ترجيح مصدر نيابي أن تكون الجلسة الأولى يوم الخميس 12 كانون الثاني الحالي.
وقالت مصادر بري لـ"الشرق الأوسط": "الدعوة مجدداً للحوار قريباً من قبله غير واردة حالياً بعد رفض الكتل المعنية بشكل أساسي المشاركة في هذا الحوار مرتين على التوالي".
وبحسب أحد نواب "التغيير"، تجري حالياً مشاورات مكثفة بين مختلف قوى المعارضة وبالتحديد مع "القوات" و"الكتائب" و"التقدمي الاشتراكي" للاتفاق على اسم مرشح قادر على أن يؤمن 65 صوتاً ويفوز في الدورة الثانية، لافتاً في تصريح لـ"الشرق الأوسط
" إلى أن الدفع هو لاعتماد اسم النائب السابق صلاح حنين، علماً بأنه حين تم التصويت لاعتماده من قبل النواب التغييريين الـ13 صوّت لصالحه 9.