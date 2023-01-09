الخيارات تضيق أكثر فأكثر أمام سلامة (نداء الوطن)

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باتت الخيارات تضيق أكثر فأكثر أمام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعدما تأكد أن وزارة الخزانة الأميركية لم تعد معنية به وبمصيره بقدر إهتمامها بخليفته.وأوضحت مصادر مطلعة لصحيفة "" أن ما تردد عن موعد طلبه سلامة من وزارة الخزانة لا يعدو كونه ذر رماد في العيون في هذه المرحلة الحساسة التي تنطلق فيها في بيروت جولة تحقيقات أوروبية واسعة النطاق ستتوسع باتجاهات لا تخطر ببال.فتلك التحقيقات ستشمل في هذه المرحلة عددًا من الشهود المتصلين بقضية إختلاس وتبييض أموال وتهرب ضريبي مشتبه فيها بالدرجة الأولى رجا سلامة، شقيق "الحاكم".وبين المدعوين أمام المحققين الأوروبيين مسؤولين في مصارف: عودة، البحر المتوسط، سرادار، الموارد، الإعتماد اللبناني وبنك مصر ولبنان.