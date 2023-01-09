صحف اليوم
09 كانون الثاني 2023 - 01:07
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مرشح رئاسي ثالث في صفوف النواب؟ (الجمهورية)

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مرشح رئاسي ثالث في صفوف النواب؟ (الجمهورية)
Lebanon News
كشفت مصادر مطلعة أن الاتصالات لم تحمل حتى الآن جديداً يمكن ان يُبنى عليه لإنهاء الستاتيكو القائم في المواجهة المفتوحة بين النواب مؤيّدي النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية من جهة، والأوراق البيض من جهة ثانية، وما بينهما مجموعة الأسماء التي تتبدّل من جلسة إلى أخرى.

وفي هذا السياق، كشف أحد نواب التيار الوطني الحر لـ"الجمهورية" أنّ هناك مسعى لطرح بند خاص بتسمية المرشح الثالث لرئاسة الجمهورية على جدول أعمال الاجتماع الدوري لكتلة لبنان القوي بعد ظهر غد، في محاولة لإحداث خرق ما على هذا المستوى.
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وعلى جبهة أخرى، وفي ظل ثبات معظم كتل نواب المعارضة على الإستمرار بمعوض مرشحاً، ونفي القوات اللبنانية لأي خطوة للتغيير من دون التفاهم مع معوض نفسه، كشف أحد نواب التغييريين لـ"الجمهورية"، أنّ محاولات اجتراح المرشح الثالث لم تتوقف في صفوفهم، وأنّ هناك محادثات سابقة لم تنته إلى أي نتيجة جامعة، نافيا أن يؤدي تجدد الحديث عنها إلى اجماع ما زال بعيد المنال.
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