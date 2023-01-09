مرشح رئاسي ثالث في صفوف النواب؟ (الجمهورية)

كشفت مصادر مطلعة أن الاتصالات لم تحمل حتى الآن جديداً يمكن ان يُبنى عليه لإنهاء الستاتيكو القائم في المواجهة المفتوحة بين النواب مؤيّدي النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية من جهة، والأوراق البيض من جهة ثانية، وما بينهما مجموعة الأسماء التي تتبدّل من جلسة إلى أخرى.
وفي هذا السياق، كشف أحد نواب التيار الوطني الحر لـ"الجمهورية"
أنّ هناك مسعى لطرح بند خاص بتسمية المرشح الثالث لرئاسة الجمهورية على جدول أعمال الاجتماع الدوري لكتلة لبنان القوي بعد ظهر غد، في محاولة لإحداث خرق ما على هذا المستوى.
وعلى جبهة أخرى، وفي ظل ثبات معظم كتل نواب المعارضة على الإستمرار بمعوض مرشحاً، ونفي القوات اللبنانية لأي خطوة للتغيير من دون التفاهم مع معوض نفسه، كشف أحد نواب التغييريين لـ"الجمهورية"، أنّ محاولات اجتراح المرشح الثالث لم تتوقف في صفوفهم، وأنّ هناك محادثات سابقة لم تنته إلى أي نتيجة جامعة، نافيا أن يؤدي تجدد الحديث عنها إلى اجماع ما زال بعيد المنال.