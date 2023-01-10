التحقيقات الأوروبية: سلامة يريد ضمانات بعدم توقيفه (الأخبار)

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أفادت معلومات بأنه لأسباب خاصة تتعلق بوضع أحد المسؤولين البارزين، تقرر إرجاء بدء التحقيقات الأوروبية في لبنان إلى الأسبوع المقبل.وأكدت مصادر مطلعة أمس لصحيفة "" أن لائحة المستدعين إلى التحقيقات طويلة وتشمل بالتأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك ونجله ندي، إضافة إلى بعض مساعديه وعدد من مديري المصارف.وفي السياق، لفتت المصادر إلى أن إثارة مسألة خضوع سلامة للإستجواب ترتبط في جانب منها بوجود خشية لديه من تعرضه لإجراءات فورية. وعندما تلقى توضيحات بأن الوفود القضائية الأجنبية لا تملك صلاحية توقيفه، قال سلامة إنه يريد ضمانات أكيدة من أعلى السلطات بأن الأجهزة الأمنية لن تعمد إلى تنفيذ طلب القاضية غادة عون بتوقيفه.