صحف اليوم 11 كانون الثاني 2023 - 00:28 11/01/2023 00:28:37 مصادر السراي الحكومي لـ"الجمهورية": التحضيرات جارية لعقد جلسة باتت أكثر من ملحّة

التواصل بين ميقاتي و"حزب الله" حول انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لم ينته الى اتفاق نهائي بعد

Lebanon, news ,lbci ,أخبار حزب الله, ميقاتي, السراي الحكومي, مجلس الوزراء,جلسة,التواصل بين ميقاتي و"حزب الله" حول انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لم ينته الى اتفاق نهائي بعد

LBCI News Lebanon

علمت " الجمهورية " من مصادر حكومية ان التواصل بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و"حزب الله" حول انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لم ينته الى اتفاق نهائي بعد، وان الجواب الذي تلقّاه رئيس الحكومة هو أقرب الى عدم الرفض، وخلال الساعات المقبلة سيستكمل البحث لحسم موعد الجلسة التي يصرّ ميقاتي عليها وان المؤكد فقط حتى الساعة هو ان جدول الاعمال تقلّص الى الحدود الدنيا ويتضمن فقط الضروريات، وفي مقدمها الكهرباء، وان وزراء "التيار الوطني الحر" لن يحضروها بمن فيهم وزير الطاقة المعني مباشرة بالملف. فيما أكدت مصادر السراي الحكومي لـ"الجمهورية" ان التحضيرات جارية لعقد جلسة باتت أكثر من ملحّة، وأن اياً من الفرقاء السياسيين باستثناء "التيار الوطني الحر"، لم يُبد رفضاً لها ويعتبرونها ضرورية، ومهما علا السجال حولها فإنها في النهاية يجب ان تنعقد لا محال لأنّ هناك بنودا اساسية طارئة لا يمكن ان تبتّ الا في جلسة لمجلس الوزراء. الإعلان

الإعلان