لقاء قريب بين باسيل وصفا.. التيار: عودة إلى الورقة البيضاء ورئيس يقبل به الحزب (الأخبار)

كشفت مصادر مطلعة أن "لقاء سيُعقد في الأيام المقبلة بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا من باب التأكيد على سياسة اليد الممدودة دائماً واستمرار الصداقة مهما بلغت التباينات".
في ضوء ذلك، استمرت المشاورات داخل الهيئة السياسية للتيار لتحديد وجهة التصويت خلال جلسة الانتخاب، وسبقَت الجلسة معلومات عن وجود ضغط من بعض نواب التيار للدفع في اتجاه عدم التصويت بالورقة البيضاء، مع "إصرار عدد من العونيين على تبنّي اسم من داخل التكتل"، هذا الجو انعكسَ عصفاً فكرياً داخل الجلسة، حيث انقسم البرتقاليون إلى رأيين: الأول يؤيد ترشيح التيار لرئيسه باسيل، وآخر يؤكد على عدم استبعاد أي اسم لديه فرص وحظوظ من داخِل التيار"، قبلَ أن يصل الجميع إلى قرار "العودة إلى خيار التصويت بالورقة البيضاء يومَ الخميس بسبب غياب جاهزية التيار لدعم أي اسم".
وأشارت المصادر في حديث لصحيفة "الأخبار
" إلى أنه "ليسَ لدى باسيل أي اسم يزكّيه، ويجب الحرص على اختيار اسم يكون مقبولاً لدى حزب الله، وقد وافقه عدد من النواب على هذا الأمر، مع عدم استبعاد فرضية ترشيح اسم من داخل التيار يمتلك فرصاً للفوز".