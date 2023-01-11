لا توافق خارجيّ رئاسياً... وموقف "قويّ" لبرّي (نداء الوطن)

أكدت مصادر سياسية متابعة للملف الرئاسي، ألا جديد على هذا الخط، ولن تشهد جلسة الخميس أي تغيير جذري يفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية.
واشارت في حديث لصحيفة "نداء الوطن
" الى أنّ "السعودي والقطري غير متفقين، كذلك الأميركي والفرنسي لم يتوافقا على الملف الرئاسي، لذلك فإنّ التوافق الداخلي أسهل من انتظار التوافق الدولي للوصول الى انتخاب رئيس، خصوصاً أنّ جميع ممثّلي الدول العربية والغربية يكرّرون على مسامع المسؤولين في لبنان العبارة نفسها "إصلاحياً" و"رئاسياً": "ساعدوا أنفسكم لكي نساعدكم"".
وقالت معلومات، انّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يستمرّ في هذه العملية على هذا المنوال ولن يبقى "مكتوف اليدين"، بل سيكون له موقف "قوي" في غضون أسابيع، وهو يعطي فترة "سماح" للأفرقاء المعنيين والكتل النيابية للتوافق عبر الحوار الذي يصرّ عليه، وبعدها سيتحرّك. وإذ لم تتبلور بعد الوسائل التي يملكها برّي بين يديه، إلّا أنّه سيستمرّ في الدعوة إلى جلسات انتخابية لكن قد يتغيّر مسار هذه الدعوات".