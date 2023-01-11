لا توافق خارجيّ رئاسياً... وموقف "قويّ" لبرّي (نداء الوطن)

لا توافق خارجيّ رئاسياً... وموقف "قويّ" لبرّي

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LBCI News Lebanon

أكدت مصادر سياسية متابعة للملف الرئاسي، ألا جديد على هذا الخط، ولن تشهد جلسة الخميس أي تغيير جذري يفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية.