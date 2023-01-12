ملف الكهرباء: هل طار العقد العراقي؟ (أخبار اليوم)

رست أربع بواخر محملة بالفيول منذ نحو 20 يوما قبالة الشاطئ اللبناني، ولم تفرغ حمولتها بعد نتيجة عدم فتح الاعتماد وبالتالي تتكبد مؤسسة كهرباء لبنان خسائر بقيمة 18 ألف دولار غرامة عن كل يوم تأخير في التفريغ لكل باخرة.
وفي السياق، رأى مرجع معني في القطاع، عبر وكالة "أخبار اليوم"
أن وزارة الطاقة استعجلت إجراء المناقصات لبواخر الفيول، اذ كان يفترض بها اولا تأمين الاموال بالفريش دولار قبل أي خطوة من هذا النوع، مع العلم أن فتح الاعتماد الاستثنائي سيكون مما تتقبى من أموال المودعين.
ويقول المرجع: "لذا بدل هذا الاستعجال كان يجب تفعيل العقد العراقي الذي كان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قد سعى الصيف الفائت لرفعه الى مليوني طن ونجح حيث اعتبر أن هذا العقد من افضل ما يمكن ان يحصل عليه اي بلد في العالم".