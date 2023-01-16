صحف اليوم 16 كانون الثاني 2023 - 01:40 16/01/2023 01:40:18 سلام أبلغ ميقاتي أنه سيحضر الجلسات الحكومية (الجمهورية)

مصادر "الجمهورية": ميقاتي تلقى إتّصالاً من سلام الذي أبلغه أنه سيحضر الجلسات الحكومية

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LBCI News Lebanon



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ولفتت مصادر " كشفت معلومات من مصادر متعددة، أنّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تلقّى الاربعاء الماضي موقفاً متجدداً لوزير الاقتصاد أمين سلام، الذي أبلغه انّه سيحضر الجلسات الحكومية متى وجّهت الدعوة إليها، وهو ما فتح الأفق على معطيات جديدة دفعته إلى الالتزام بالموقف المؤيّد إلى جانب ميقاتي في مواجهته المفتوحة مع التيار الوطني الحر.ولفتت مصادر " الجمهورية "، إلى أنّه وفي حال صحّت هذه المعلومات لتتلاقى مع تسريبات اخرى ترجح انضمام وزير السياحة إلى الجلسة، قد يكون ذلك أمراً ضامناً لتعويض انسحاب وزيري "حزب الله" من الجلسة بعد البت ببندي الكهرباء، لتستكمل البحث في بقية عناوين جدول الاعمال، إن تقرّر تجاوز بندي الكهرباء الى بنود أُخرى.

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