صحف اليوم 16 كانون الثاني 2023 - 02:45 16/01/2023 02:45:28 وقائع عن مقتل الجندي الإيرلندي: الحادث وقع من دون تخطيط مسبق له.. (نداء الوطن)

التحقيق بقتل الجندي الإيرلندي: الحادث وقع من دون تخطيط مسبق له

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LBCI News Lebanon





الأوساط المطلعة على أجواء قيادة "يونيفيل" أشارت لصحيفة "

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وتتوقع هذه الأوساط أن تصدر نتائج التحقيق قريباً، على أن يصدر عن "يونيفيل" بيان في هذا الصدد. يبدو من الوقائع الأولية التي جمعها الجانب الدولي، أنّ تسلسلها يمكن أن يقود إلى أن الحادث وقع من دون تخطيط مسبق له. لكنّ الجزم بذلك أو بعكسه يتوقف على إكمال القضاء اللبناني تحقيقاته.الأوساط المطلعة على أجواء قيادة "يونيفيل" أشارت لصحيفة " نداء الوطن " إلى أنها كانت المرة الأولى التي يكون فيها "حزب الله" أول المبادرين للاتصال بالقيادة من أجل إبلاغها أن لا علاقة له بالحادث، خلافاً لحوادث سابقة لم يكن يهتم للقيام بذلك، لكنّه هذه المرة أدان بسرعة ما حصل، وتوسّعت حملة التضامن مع القوات الدولية.وتتوقع هذه الأوساط أن تصدر نتائج التحقيق قريباً، على أن يصدر عن "يونيفيل" بيان في هذا الصدد.

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