ما هي فوائد التمر للجسم؟

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يحتوي التمر على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للصحة العامة، ولهذا السبب يتناوله الناس بشكل يومي.إليكم بعض فوائد التمر للجسم:- تعزيز صحة الجهاز الهضمي: يعتبر التمر غنياً بالألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وبالتالي فهو يلعب دوراً كبيراً في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمله، بالإضافة الى الوقاية من بعض الاضطرابات المعوية. في الواقع، فهو يساعد على الوقاية من الإمساك وعلاج الإسهال، الوقاية من التهابات الأمعاء والقولون، الوقاية من البواسير وسرطانات الجهاز الهضمي.- علاج فقر الدم: يحتوي التمر على العديد من المعادن المهمة للجسم ومن بينها الحديد. لذلك، فهو يلعب دورًا في علاج فقر الدم الناتج عن نقص الـحديد.- توفير الطاقة للجسم: يحتوي التمر على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة وترفع مستويات السكر في الدم.- الحفاظ على صحة القلب: هو مصدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم المهمين لعمل القلب. كذلك، إن التمرغني بالألياف الغذائية وهذا ما يجعله مفيداً لتخفيض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، الوقاية من السكتات الدماغية، النوبات القلبية وتصلب الشرايين.- السيطرة على ضغط الدم: يُعد التمر مصدراً غنياً بالبوتاسيوم، ومن العناصر المهمة للحفاظ على اتزان السوائل في الجسم والسيطرة على ضغط الدم، بالإضافة إلى أنه غني بالمغنيسيوم الذي يساعد على تخفيض ضغط الدم.