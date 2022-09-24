تغذية
24 أيلول 2022 - 05:58
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فوائد عصير اليقطين عديدة... تعرّفوا إليها!

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فوائد عصير اليقطين عديدة... تعرّفوا إليها!
Lebanon News
بالإضافة الى مذاقه اللذيذ، يقدّم عصير القطين للجسم فوائد عديدة. ما هي؟

- خسارة الوزن: يساعد عصير اليقطين على خسارة الوزن لأنه يحتوي على كمية عالية من الألياف، إضافة الى أنه قليل بالسعرات الحرارية ويحتوي على كمية كبيرة من الماء.

- تعزيز المناعة: يحتوي عصير اليقطين على الفيتامين A و C المهمّين لتعزيز مناعة الجسم. كما يحتوي اليقطين عناصر مهمة للحفاظ على صحة جهاز المناعة مثل الرايبوفلافين، حمض الفوليك والمغنيز.
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- تعزيز صحة القلب: عصير اليقطين غني بالألياف، البوتاسيوم والفيتامينات المهمة والضرورية للحفاظ على صحة القلب.

- الحماية من الشيخوخة: تشير المعلومات الى أن شرب عصير اليقطين يساعد في تعزيز إفراز الكولاجين المهم للحماية من التجاعيد والحفاظ على لمعان الوجه ونضارته.

- تحفيز نمو الشعر: يحتوي اليقطين على الفيتامين A والبوتاسيوم المهمين لتغذية بصيلات الشعر وتقليل الفراغات الموجودة في فروة الرأس.

- التخلص من الإمساك: يساعد عصير اليقطين في التخلص من الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الألياف.

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