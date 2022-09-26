حفنة من الجوز يوميا تُقدّم فوائد عدّة ومهمة للصحة... إليكم أبرزها

تناول حفنة من الجوز يمكن أن يقلل من ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن وخطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

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LBCI News Lebanon

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول حفنة من الجوز يوميا يمكن أن يقلل من ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن وخطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

وفي التفاصيل، فقد اكتشف العلماء في جامعة مينيسوتا الفوائد المحتملة للمكسرات بعد مراقبة النظام الغذائي لـ 3300 شخص لأكثر من 25 عاما.

والجوز هو من المكسرات الوحيدة التي تحتوي على أوميغا 3 حمض ألفا لينولينيك (ALA). ولقد تم ربط الأحماض الدهنية سابقًا بتحسين صحة القلب، إلا أن العلماء يُشيرون إلى الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد النتائج.

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وفي الدراسة المنشورة في مجلة Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases، حلل العلماء بيانات من 3341 أميركيا كانوا يبلغون من العمر 45 عامًا تقريبًا.

وجاء في النتائج أن تناول الجوز أدى إلى انخفاض الوزن وزيادة جودة النظام الغذائي.

كما زعم العلماء أن الذين تناولوا الجوز لديهم مستويات غلوكوز أقل بشكل ملحوظ، ونسبة أقلّ لمخاطر الإصابة بأمراض القلب ونظام غذائي عالي الجودة.

وقال العلماء إن تناول الجوز يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة القلب لأنه يحتوي على أوميغا 3، والتي تم ربطها بفوائد القلب.

كما يحتوي الجوز أيضًا على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك البروتين والألياف والمغنيسيوم، والتي قد تدعم أيضًا صحة القلب.

لكن الباحثون أضافوا أن نتائجهم كانت قائمة على الملاحظة، وأنه ينبغي إجراء تجارب سريرية لتأكيد النتائج.

ولم يكن من الواضح ما إذا كانت المكسرات الأخرى لها تأثير إيجابي أيضا.