إلى النساء... اعتمدن هذه الطرق للقضاء على آلام الدورة الشهرية

وجدت مجموعة من الأبحاث المكثفة أن مفتاح القضاء على أعراض الدورة الشهرية الّتي تعانيها النساء شهرياً، من تقلصات المعدة المؤلمة إلى آلام العظام المنهكة، قد يكمن في إجراء بعض التعديلات البسيطة على النظام الغذائي.
وفي الواقع، تبدأ الخلايا التي تشكل بطانة الرحم، قبل بدء الدورة الشهرية، بالانهيار وإطلاق كميات كبيرة من البروستاغلاندينات الالتهابية.
وتعمل هذه المواد الكيميائية على تضييق الأوعية الدموية في الرحم وتجعل طبقة العضلات تنقبض، ما يسبب تقلصات مؤلمة.
وتوصي جمعية NAMS الأميركية النساء بالابتعاد عن شرب القهوة، لأن الكافيين يتسبب في تضييق الأوعية الدموية وتضييق الرحم وجعل التقلصات أكثر إيلامًا.
وقامت NAMS بتحليل الدراسات التي تمت مراجعتها من قبل باحثين آخرين والتي تبحث في النظام الغذائي وآلام الدورة الشهرية، والتي تُعرف طبياً باسم "عسر الطمث"، لمعرفة الأطعمة التي تؤدي إلى تفاقمها والتي يمكن أن تقللها.
وخلصت الجمعية إلى أن اتباع نظام غذائي وفير في أحماض أوميغا 3 الدهنية، أي الأسماك والبيض، وتقليل تناول "الأطعمة المريحة" مثل الحلوى والشوكولاتة والوجبات السريعة كان الحلّ الأمثل للتخفيف من أوجاع الدورة الشهرية.
كما وجدت دراسات أخرى أن الوجبات الغذائية الغنية بأحماض أوميغا 6 الدهنية والسكر والملح واللحوم تحفز الالتهاب، في حين أن الأطعمة التي تحتوي على الكثير من أحماض أوميغا 3 الدهنية تقللها.
ويمكن للمنتجات الحيوانية والكافيين والأطعمة الغنية بالأوميغا 6 أن تزيد من هذه التفاعلات الكيميائية، في حين أن الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 تقاوم التأثيرات الالتهابية للبروستاغلاندين.
وسيتم تقديم هذه النتائج خلال الاجتماع السنوي NAMS في أتلانتا، والذي يستمر من 12 إلى 15 تشرين الأول.
وبدورها، توصي الكلية الأميركية لأطباء النساء والتوليد بالقيام بالتمارين الرياضية والنوم والاسترخاء لتخفيف التقلصات. وتساعد التمارين الهوائية مثل المشي والسباحة على إنتاج المواد الكيميائية التي تمنع الألم في الجسم.