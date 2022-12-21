نصائح اتّبعوها في فترة الأعياد لتجنّب زيادة الوزن!

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LBCI News Lebanon







ومع تزايد الدعوات والتجمّعات مع العائلة والأصدقاء في هذه الفترة، قد تصعب مقاومة مغريات الأطعمة والحلويات التي قد لا نتناولها في الأيّام العادية، وبالتالي لا يبقى النّظام الغذائي على ما كان عليه خارج هذه الفترة.

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لذلك، تدعو أخصائية التغذية فدى بشواتي إلى الانتباه ومراقبة كمية الوحدات الحرارية التي يتم الحصول عليها، تجنباً للمشاكل الصحية وزيادة الوزن أيضاً، والمحافظة على ثلاث وجبات رئيسة في اليوم مع وجبتين خفيفتين.





وتقول بشواتي لموقع الـLBCI الإلكتروني إنّها لا تشجّع فكرة "الحرمان" في الأعياد بل تشجّع على تناول الطعام بكميات معتدلة ومنتظمة بالرّغم من أنّ معظم الأشخاص قد يصعب عليهم السيطرة على الشهيّة، وهذا ما يزيد عندهم الميل إلى نظام غذائي عشوائي وعادات خاطئة أمام مغريات الأطعمة الغنيّة بالدّهون والوحدات الحرارية ما قد يساهم في زيادة الوزن.





وفي هذا الإطار، تحذّر بشواتي من الإفراط في تناول الأطعمة المقلية والمعجّنات والأطعمة الغنيّة بالدهون، وتنصح بشرب المياه بكميات وافرة لأنّ ذلك يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية والتخلص من السموم بشكلٍ أسرع من جهة، ولأنّ العطش قد يزيد من الإحساس بالجوع من جهة أخرى.





وفي السّياق عينه، تنصح أخصائية التغذية فدى بشواتي بعدم الإفراط في احتساء المشروبات الكحولية التي قد لا ينتبه كثيرون إلى السعرات الحرارية التي تدخل أجسامهم من خلالها. حلّ موسم الأعياد وكثُرت معه الاجتماعات حول المائدة التي تتزيّن بأشهى الأطباق الدسمة والغنية بالسعرات الحرارية.ومع تزايد الدعوات والتجمّعات مع العائلة والأصدقاء في هذه الفترة، قد تصعب مقاومة مغريات الأطعمة والحلويات التي قد لا نتناولها في الأيّام العادية، وبالتالي لا يبقى النّظام الغذائي على ما كان عليه خارج هذه الفترة.لذلك، تدعو أخصائية التغذية فدى بشواتي إلى الانتباه ومراقبة كمية الوحدات الحرارية التي يتم الحصول عليها، تجنباً للمشاكل الصحية وزيادة الوزن أيضاً، والمحافظة على ثلاث وجبات رئيسة في اليوم مع وجبتين خفيفتين.وتقول بشواتي لموقع الـLBCI الإلكتروني إنّها لا تشجّع فكرة "الحرمان" في الأعياد بل تشجّع على تناول الطعام بكميات معتدلة ومنتظمة بالرّغم من أنّ معظم الأشخاص قد يصعب عليهم السيطرة على الشهيّة، وهذا ما يزيد عندهم الميل إلى نظام غذائي عشوائي وعادات خاطئة أمام مغريات الأطعمة الغنيّة بالدّهون والوحدات الحرارية ما قد يساهم في زيادة الوزن.وفي هذا الإطار، تحذّر بشواتي من الإفراط في تناول الأطعمة المقلية والمعجّنات والأطعمة الغنيّة بالدهون، وتنصح بشرب المياه بكميات وافرة لأنّ ذلك يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية والتخلص من السموم بشكلٍ أسرع من جهة، ولأنّ العطش قد يزيد من الإحساس بالجوع من جهة أخرى.وفي السّياق عينه، تنصح أخصائية التغذية فدى بشواتي بعدم الإفراط في احتساء المشروبات الكحولية التي قد لا ينتبه كثيرون إلى السعرات الحرارية التي تدخل أجسامهم من خلالها.

أمّا بالنسبة للحلويات، وبما أنّها من الأطباق الأساسية على مائدة عيدَي الميلاد ورأس السنة، فلا تدعو بشواتي إلى الامتناع عن تناولها بل تناولها بدون الإفراط بها، كما تنصح بعدم تناول "الضّيافة" في كلّ زيارة للأقارب والأصدقاء.





ولا تقتصر المشكلة على زيادة الوزن، فتقول فدى بشواتي في حديثها الخاص لموقع الـLBCI الالكتروني، إنّ بعض الأشخاص يعانون أيضاً من مشاكل صحية أو أمراض مزمنة، كالكوليسترول أو السكري، ولا بد لهم من الحرص في اختيار الأطعمة فترة الأعياد.





وبالإضافة إلى ذلك، توصي بشواتي باستغلال فترة الأعياد، لا سيّما عطلة الأعياد لممارسة الرياضة أو الخروج في نزهة في الطبيعة لزيادة النشاط البدني قدر الإمكان.





وفي النّهاية، تحثّ بشواتي على الاستفادة من الأعياد لتكون فرصةً للقاء الأهل والأصدقاء والتحدث معهم بدلاً من أن تكون فرصةً لتناول الوجبات الدسمة والحلويات. وبقليل من الحرص، يمكن الاستمتاع بفرحة العيد وتجنب الكيلوغرامات الزائدة والأضرار الصّحية والأخرى المرتبطة بها.

- كارين البعيني -