فوائد عصير البندورة عديدة ومهمة... ما هي؟

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يتمتّع عصير البندورة بفوائد عديدة ومهمة للجسم. ما هي؟- المساعدة على الهضم: يحافظ استهلاك عصير البندورة يوميًا على صحة الكبد، وهذا ما يساعد على الهضم ويحفز حركة الأمعاء المنتظمة ويمنع الإمساك.- تخفيض مستويات الكولسترول في الدم: تساعد الألياف الموجودة في عصير البندورة على تكسير الكوليسترول الضار في الجسم.- الحماية من أمراض القلب: ربطت الأبحاث بين تناول كميات كبيرة من الليكوبين، الموجود في البندورة، وتخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 30 في المئة.- التقليل من حب الشباب: أظهرت الدراسات أن شرب عصير البندورة يوميًا قد يؤدي إلى تقليل حب الشباب والوقاية من تلف خلايا الجلد بالأشعة فوق البنفسجية.- إزالة السموم من الجسم: يعمل عصير البندورة على طرد السموم الضارة من الجسم. كما أن محتواه من الكلور والكبريت يساعد الكبد والكلى على أداء وظيفة إزالة السموم بشكل أفضل.- المحافظة على صحة العيون: نظرًا لأن عصير البندورة مليء بالمغذيات النباتية، فإنه يساعد في الحفاظ على صحة أعينكم وحمايتها من التنكس.