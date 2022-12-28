تغذية
28 كانون الأول 2022 - 06:25
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فوائد عصير البندورة عديدة ومهمة... ما هي؟

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فوائد عصير البندورة عديدة ومهمة... ما هي؟
Lebanon News
يتمتّع عصير البندورة بفوائد عديدة ومهمة للجسم. ما هي؟

- المساعدة على الهضم: يحافظ استهلاك عصير البندورة يوميًا على صحة الكبد، وهذا ما يساعد على الهضم ويحفز حركة الأمعاء المنتظمة ويمنع الإمساك.

- تخفيض مستويات الكولسترول في الدم: تساعد الألياف الموجودة في عصير البندورة على تكسير الكوليسترول الضار في الجسم.
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- الحماية من أمراض القلب: ربطت الأبحاث بين تناول كميات كبيرة من الليكوبين، الموجود في البندورة، وتخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 30 في المئة.

- التقليل من حب الشباب: أظهرت الدراسات أن شرب عصير البندورة يوميًا قد يؤدي إلى تقليل حب الشباب والوقاية من تلف خلايا الجلد بالأشعة فوق البنفسجية.

- إزالة السموم من الجسم: يعمل عصير البندورة على طرد السموم الضارة من الجسم. كما أن محتواه من الكلور والكبريت يساعد الكبد والكلى على أداء وظيفة إزالة السموم بشكل أفضل.

- المحافظة على صحة العيون: نظرًا لأن عصير البندورة مليء بالمغذيات النباتية، فإنه يساعد في الحفاظ على صحة أعينكم وحمايتها من التنكس.
 
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