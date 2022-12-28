إليكم 5 أطعمة غنية بالبروتين يجب تناولها أسبوعياً!

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يعتبر البروتين من أهم المغذيات للجسم، فهو ضروري لإصلاح العضلات ودعم المناعة وإدارة الوزن الصحي. لذلك، فإن إدراجه في أنظمتكم الغذائية مهم للغاية لدعم الصحة العامة.تعرفوا في ما يلي على 5 أطعمة غنية بالبروتين، يجب تناولها أسبوعياً.- الفستق: هو أحد أنواع المكسرات وهو أيضًا مصدر رائع للبروتين. كما إنه مصدر جيد لفيتامين B6 والفوسفور والثيامين والنحاس.- البيض: يعتبر مصدراً مناسباً للبروتين، إذ إنه مليء بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك الكولين واليود والفيتامين D. ويحتوي البيض على بروتين عالي الجودة مع جميع الأحماض الأمينية الأساسية.- الدجاج: يحتوي الدجاج على الفيتامين B12 والكولين، اللذين قد يعززان معًا نمو الدماغ، ويساعدان الجهاز العصبي على العمل بشكل صحيح ويساعدان الأداء الإدراكي لدى كبار السن.- السمك: يرتبط تناول الأسماك بانتظام بعدد كبير من الفوائد الصحية، بما في ذلك محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية والإدراكية والنفسية. وتعتبر الأسماك واحدة من أفضل مصادر أحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة للقلب والعقل.- الكينوا: تعتبر الكينوا مصدراً نباتياً رائعاً للبروتين، وتحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية كافة. كما إنها غنية بالألياف ومضادات الأكسدة.