5 أطعمة توقفوا عن تناولها عام 2023 واحصلوا على معدة مسطحة

أزيلوا هذه الأطعمة من النظام الغذائي للحصول على وزن صحي ومعدة مسطحة.

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LBCI News Lebanon

نصحت أخصائية التغذية الأسترالية سوزي بوريل باعتماد بعض الطرق المفيدة للحصول على معدة مسطحة في عام 2023، وذلك من خلال إضافة بعض المأكولات إلى النظام الغذائي والابتعاد عن الأطعمة المضرة بالصحة.

ووفقاً لموقع " ديلي ميل " البريطاني، فقد أوضحت سوزي بوريل أنه من الطبيعي تمامًا أن نشعر "بالانتفاخ قليلاً" في هذا الوقت من العام بعد كل الأكل والشرب خلال فترة عيد الميلاد".

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وللحصول على وزن صحي ومعدة مسطحة، يجب إزالة الأطعمة التالية من النظام الغذائي لتقليل الشعور بالانتفاخ في عام 2023، وأبرزها:

-الخضار الصليبية: أشارت بوريل إلى أنه يجب علينا التخلي عن تناول الخضار الصليبية من أجل الحصول على معدة مسطحة ومنها القرنبيط والبروكلي والملفوف، قائلةً: "لدى الخضروات الصليبية عدد من الخصائص المضادة للسرطان، لكنها يمكن أن تنتج أيضًا كميات كبيرة من الغاز وذلك بسبب الـ"رافينوز"، وهو نوع من الكربوهيدرات الذي يمكن أن يبقى في الأمعاء ويساهم في إنتاج الغازات".

-المشروبات الغازية: وأوضحت بوريل أنه "كلما زاد استهلاكنا للمشروبات الغازية، زاد احتمال احتفاظنا بالغاز في الجهاز الهضمي". ويتضمن هذا الأمر أي نوع من المياه الفقاعية أو المشروبات الغازية الخالية من السكر، وكذلك السكريات مثل المانيتول والسوربيتول والإكسيليتول، والتي توجد عادة في الأطعمة منخفضة السكر أو الوجبات الخفيفة منخفضة الكربوهيدرات، التي يمكن استخدامها كمحليات منخفضة السعرات الحرارية.

-العلكة: قالت أخصائية التغذية إن عملية المضغ ستؤدي إلى امتصاص المزيد من الهواء الذي يمكن أن يعلق في الجهاز الهضمي ويؤدي إلى الانتفاخ".

-الصوديوم: مثل البطاطا المقلية والنودلز والشوربات الآسيوية المليئة بالصوديوم. كلما زادت كمية الصوديوم المُستهلكة، زادت السوائل، الأمر الّذي يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ.

-الأطعمة المالحة: قالت بوريل إنه "إذا أردتم الحصول على معدة مسطحة في عام 2023، فستحتاجون إلى الحدّ من تناول الأطعمة المالحة. فهي لا تحتوي فقط على نسبة عالية من الدهون، ولكنها تحتوي أيضًا على كمية كبيرة من الملح، ما يؤدي إلى احتباس السوائل والانتفاخ". وتابعت: "بدلا من الأطعمة المالحة، اختاروا البروتينات الخفيفة مثل القريدس والمحار والدجاج أو الديك الرومي".