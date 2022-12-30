لوزن صحي... 5 أطعمة أضيفوها إلى نظامكم الغذائي في عام 2023

أضيفوا هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي في عام 2023 للحصول على وزن صحي.

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LBCI News Lebanon

نشرت أخصائية التغذية الأسترالية سوزي بوريل عبر موقع " ديلي ميل" البريطاني بعض النصائح لمتابعيها لمساعدتهم في المحافظة على صحة جيدة ومعدة مسطحة، وذلك تمهيداً لاستقبال العام الجديد 2023.

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وشدّدت سوزي بوريل على إضافة خمس مأكولات إلى النظام الغذائي متوفرة لدى الجميع نسبياً، وهي:

-اللّبن: للحصول على وزن صحي، أوصت سوزي بوريل بإضافة اللبن إلى النظام الغذائي. وقالت: "اللبن، الطبيعي أواليوناني، قليل السكر. وهو ليس فقط مفيد للغاية، ولكنه يحتوي على "بكتيريا جيدة" مضافة تساعد على تجديد البكتيريا الجيدة الموجودة في الأمعاء بشكل طبيعي، ما يساعد على تقليل الغازات والانتفاخ وعسر الهضم".

-شاي النعناع: قالت بوريل إن شاي الأعشاب، بما في ذلك أنوع الشاي الأخضر وعرق السوس والهندباء، لها خصائص مفيدة للبول لأنها تمتص السوائل من الجسم، وتقلل من احتباس الماء وتحافظ على البطن مسطحًا. ونصحت أخصائية التغذية بتناول نحو كوبين أو 3 من شاي الأعشاب يوميًا، وبخاصةٍ شاي النعناع المعروف على وجه الخصوص بأنه يساعد في تقليل انزعاج المعدة ويساعد على الهضم.

-حبوب نخالة القمح: إن تناول نصف كوب من حبوب نخالة القمح الغنية بالألياف يُساعد في عملية هضم الطعام في المعدة، ويزيل الفضلات ويحافظ على البطن مسطحًا.

-الخيار والكرفس والفجل: إن كمية الماء العالية الموجودة في الأطعمة مثل الخيار والكرفس والفجل تعني أنها مليئة بالعناصر الغذائية، ولا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية. وقالت بوريل: "تناول وجبة خفيفة من هذه الخضار على مدار اليوم يُساعد في التخلص من السوائل والفضلات من الجسم".

-البطيخ والتوت: أوضحت سوزي أن البطيخ والتوت خياران رائعان للمعدة المسطحة. وبالرغم من أن بعض الفواكه تحتوي على نسبة عالية من السكر، فهي مفيدة للصحة لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من السكر مع "نسبة عالية جدًا من الماء". وقالت بوريل إن "الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء تتحرك بسرعة عبر الجهاز الهضمي، ما يساعد على إبقاء المعدة فارغة ومسطحة".