ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن شرب الكحول؟

ماذا يحصل للصحة العقلية والجسدية عند التوقف عن الشرب؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الإدمان., سرطان, أمراض, الجسدية, الصحة النفسية, الكحول,الإقلاع,ماذا يحصل للصحة العقلية والجسدية عند التوقف عن الشرب؟

LBCI News Lebanon

يستمتع عدد كبير من الأشخاص في أنحاء العالم بالمشروبات الكحولية، منهم من يشرب كأساً من النبيذ مع العشاء أو أكواباً من البيرة أثناء مشاهدة فيلم أو مباريات رياضية مع الأصدقاء، ما يجعل هذه المشروبات وسيلة ممتعة للاسترخاء والتواصل مع الآخرين.

ومع ذلك، فهناك أيضًا العديد من الأشخاص الذين يتأثرون سلباً من شرب الكحول أو يصلون إلى مرحلة الإدمان. إذا كنتم من هؤلاء الأفراد، فقد حان الوقت للإقلاع عن شرب الكحول.

الإعلان

إذا كنتم على استعداد للإقلاع عن الكحول، فإليكم جدولًا زمنيًا لما يمكن أن يحصل للصحة العقلية والجسدية عند التوقف عن الشرب:

- بعد يوم واحد: اليوم الأول هو الأصعب دائمًا. بعد 24 ساعة من التوقف عن شرب الكحول، سيبدأ الجسم في إزالة السموم وقد تعانون من أعراض الانسحابية. ومن المهم أن تتذكروا أنها موقتة فقط، وستهدأ عادة في غضون أيام قليلة. أما بالنسبة للأفراد الذين يعانون إدماناً شديداً على الكحول، فيمكن أن تكون الأعراض الانسحابية أكثر حدة وقد تتطلب عناية طبية.

- بعد ثلاثة أيام: بعد ثلاثة أيام، من المرجح أن تسترجعوا طبيعتكم. ومع ذلك، فإن الأفراد الذين يشربون بكثرة لفترات طويلة من الوقت قد يبقون يعانون بعض الأعراض الانسحابية وقد يعانون الهلوسة أو الهذيان الارتعاشي (DTs) والنوبات المرضية. الهذيان الارتعاشي هو حالة خطيرة ومهددة للحياة، وإذا كنتم تشعرون بالقلق بشأن الأعراض، فمن المهم التحدث إلى طبيب مختص.-

- بعد أسبوع واحد: بعد أسبوع واحد بدون كحول، تقل خطورة الإصابة بنوبات الصرع. أيضًا، سيبدأ خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في الانخفاض، وذلك لأن الكحول يمكن أن ترفع ضغط الدم وتجعل القلب يعمل بجهد أكبر. كما سيبدأ الكبد في عملية الإصلاح في الأسابيع المقبلة.

- بعد شهر واحد: بحلول هذه المرحلة، يجب أن تنحسر معظم أعراض الانسحاب الجسدي ويقلّ الشعور بالقلق ويصبح الشخص أكثر إيجابية. وأظهرت إحدى الدراسات أنه بعد 6 أسابيع من الامتناع عن الكحول، يزداد حجم الدماغ بمعدل 2 في المئة.

- بعد ستة أشهر: بعد نصف عام بدون شرب الكحول، سيقلّ خطر الإصابة بمرض السرطان، وستتحسن وظائف الكبد بشكل كبير. كما سيتمتع الجسد بمزيد من الطاقة والقدرة على التحمل، مع بشرة صحية أكثر.

- بعد عام واحد: في هذه المرحلة، سينخفض خطر الإصابة بأنواع الأمراض كافة، وستبدأ كثافة العظام في النمو من جديد. ومن الجدير بالذكر أن كل جسد مختلف وسيختبر أعراضاً مختلفة عند التوقف عن الشرب.

وفي ما يلي بعض الآثار الأخرى الأكثر شيوعًا للإقلاع عن الكحول، وهي: تخلّص الجسد من السموم، مشاكل في النوم، تبدل الشعور بالشهية، الشعور بالانزعاج أو القلق، التقلبات المزاجية، إنخفاض خطر الإصابة بأمراض معينة، تحسّن البشرة، التمتع بالمزيد من الطاقة، التفكير بشكل أكثر وضوحاً، الشعور بالسعادة، العيش أطول، الشعور بالإنتاجية والتمتع بعلاقات أفضل.