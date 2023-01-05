للحفاظ على ترطيب الجسم وصحته في الشتاء... اليكم هذه المشروبات!

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يعتبر الجفاف مشكلة شائعة خلال فصل الشتاء. ويمكن أن يؤدي الجفاف إلى مجموعة متنوعة من المشاكل مثل جفاف الجلد، والدوخة والعديد من المشاكل الصحية الأخرى. ونظرًا لأن الجسم يعاني من عطش أقل خلال فصل الشتاء، يتعين عليكم شرب كمية كافية من السوائل طوال اليوم للحفاظ على ترطيب الجسم وصحته.إليكم في ما يلي بعض المشروبات المرطبة الصحية لفصل الشتاء:- شاي البابونج: يعتبر من المشروبات المفيدة جدًا في التعامل مع الجفاف، كما إنه لا يحتوي على مادّة الكافيين. ويخفف شاي البابونج من تشنجات العضلات ويعالج اضطرابات النوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد في تقليل القلق وتحسين الهضم وتقليل تقلصات الدورة الشهرية وتعزيز الاسترخاء.- حليب الكركم: يعتبر الحليب الذهبي أو حليب الكركم من المشروبات المثالية التي يجب تناولها قبل الليل. يحتوي هذا المشروب على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تساعد في تحسين الصحة العامة.- العصير الأخضر: يتم تحضير هذا العصير عن طريق مزج أنواع مختلفة من الخضار. ويحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة الهامّة. لذلك، لا يعد العصير الأخضر طريقة رائعة لتحسين صحتكم فحسب، بل يمكن أن يساعدكم أيضًا في تعزيز مستويات الترطيب وتحسين صحة البشرة في الشتاء.- شراب الزنجبيل: يعد شرب شاي الزنجبيل طريقة رائعة لزيادة مستوى الترطيب. كما أن لديه فوائد صحيّة أخرى متعددة مثل التحكم في ضغط الدم والوزن وسكر الدم، بالإضافة الى الخصائص المسببة للسرطان.- الشوربات الساخنة: يمكن أن يكون تناول الحساء الساخن خلال أشهر الشتاء ممتعًا ومفيدًا. وتعد البطاطا والجزر واللفت والبازلاء والبندورة والفطر من بين أشهى الخضار في الشوربة.